Termas-GP im Live-Ticker: Aprilia in der Hauptrolle?

Lässt Aprilia auf die erste Pole-Position der MotoGP-Ära in Termas de Río Hondo im Rennen auch den ersten Sieg folgen? Auf SPEEDWEEK.com sind die Fans ab 20 Uhr (MESZ) Runde für Runde live dabei.

Für sein 200. Rennen in der «premier class» sicherte sich Aleix Espargaró in Termas die bestmögliche Ausgangslage und bescherte Aprilia gleichzeitig die erste Pole-Position seit Jeremy McWilliams beim Australien-GP 2000 – damals noch in der Klasse 500 ccm.

Noch ein Meilenstein zum Jubiläum: Der ältere Espargaró ist nun der erste Fahrer, der seit Einführung der MotoGP-Klasse im Jahr 2002 mit drei unterschiedlichen Fabrikaten eine Pole-Position errang – nach Assen 2014 auf der Forward-Yamaha und Catalunya 2015 auf Suzuki.

Die Konkurrenz tippte nach dem Qualifying im Autódromo Termas de Río Hondo auf den Hersteller aus Noale. «Aleix ist der klare Favorit», befand auch Stefan Bradl bei ServusTV, der an diesem Wochenende zum 17. Mal seit Brünn 2020 als Ersatz für Marc Márquez ausrückt.

Aber auch der zweite Aprilia-Mann Maverick Viñales brachte sich mit Startplatz 5 in eine gute Position. Ebenfalls aus der zweiten Reihe greifen Repsol-Honda-Werksfahrer Pol Espargaró und Titelverteidiger Fabio Quartararo (Yamaha) an. Reihe 1 komplettierten dagegen mit Pramac-Ass Jorge Martin und VR46-Fahrer Luca Marini zwei Ducati-Piloten.

Ob in Termas ein weiteres Kapitel Aprilia-Geschichte geschrieben wird, entscheidet sich im 25-Runden-Rennen auf der 4,8 km langen Strecke ab 15 Uhr Ortszeit (20 Uhr MESZ).

Das Renngeschehen im Live-Ticker: