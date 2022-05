Live aus Mugello: TV-Programm für das Wochenende

Fans aus Österreich müssen sich am heutigen Samstag teilweise mit dem Stream abfinden – alle Übertragungszeiten aus Mugello und nützliche Infos im Überblick.

ServusTV überträgt die Motorrad-WM in Deutschland im gewohnten Programmumfang: Am Samstag sind alle Qualifyings sowie das FP4 der MotoGP-Klasse live im FreeTV zu sehen, am Sonntag folgen die Rennen der drei WM-Klassen nach dem in Europa üblichen Standard-Zeitplan. Fans in Österreich müssen aufgrund Überschneidungen mit den French Open für das Moto2-Qualifying auf den Stream ausweichen, sonst bleibt alles wie gehabt.

Eine TV-Alternative zum österreichischen Privatsender gibt es nur für MotoGP-Fans aus der Schweiz: SRF zwei zeigt am Sonntag das Moto2- und das MotoGP-Rennen live. Der zweite Lauf der MotoE folgt um 16.50 Uhr als Zusammenfassung.

Wer nicht vor dem TV-Gerät sitzen kann, den halten wir auf SPEEDWEEK.com mit dem Live-Ticker zum Qualifying und Rennen der MotoGP-Klasse auf dem Laufenden.

Das volle Streaming-Angebot

Auf ServusTV On gibt es nicht nur den Stream des ServusTV-Programms in Deutsch, für Nutzer in Österreich ist die gesamte Action aller drei WM-Klassen von Freitag an (alle Trainings, Qualifyings und Rennen) im Livestream mit englischem Original-Kommentar zu sehen. Unmittelbar nach jeder Übertragung stehen zudem das vierte Freie Training der MotoGP, alle Qualifyings und Rennen als Video zum Nachsehen bereit (ebenfalls nur in Österreich).

Erlauben die TV-Rechte die Übertragung neben Österreich auch in Deutschland, ist der ServusTV-Stream mit deutschem Kommentar wie gewohnt auch für Nutzer mit einer IP-Adresse aus Deutschland erreichbar – also bei Qualifyings und Rennen aller Klassen.

Übrigens: Neben den MotoE-Rennen werden auch die zwei Rennläufe des Red Bull MotoGP Rookies Cup auf ServusTV On zu sehen sein (Samstag ab 17.15 Uhr und Sonntag ab 16.20 Uhr).

Als kostenpflichtige Alternative ist der Livestream der Dorna auf motogp.com verfügbar. Eine volle Saison kostet 139,99 Euro. Dafür sind auf der offiziellen Website alle Sessions mit englischem Kommentar live und on Demand verfügbar. Hinzukommen zahlreiche Videos mit Interviews und Einblicken hinter die Kulissen der MotoGP-WM. Im Archiv finden sich zudem alle GP-Rennen seit 1992.

Der Streamingdienst DAZN sicherte sich auch 2022 die deutschsprachigen Online-Rechte für die Motorrad-WM und überträgt in Deutschland, Österreich und der Schweiz alle Trainings (mit Ausnahme der Warm-ups), Qualifyings und Rennen der verschiedenen Klassen live. Ein Jahresabo kostet 274,99 Euro (oder monatliche Raten von 24,99 Euro), ein Monatsabo ist für 29,99 Euro erhältlich und monatlich kündbar.

TV-Programm für den Italien-GP 2022: