Mugello FP2: Aleix Espargaró (Aprilia) vor Ducati

Bestzeit am Freitag: Aleix Espargaró

Die Freitagsbestzeit in Mugello sicherte sich Aprilia-Star Aleix Espargaró knapp vor Ducati-Werksfahrer Pecco Bagnaia. Der Hersteller aus Borgo Panigale brachte sechs Bikes in die Top-10.

Bei drückender Hitze (33 Grad Luft- und 51 Grad Asphalttemperatur) dauerte es im FP2 am Freitagnachmittag nur drei Runden, bis Johann Zarco auf der neu lackierten Prima-Pramac-Ducati in 1:46,381 min die Vormittagsbestzeit von Takaaki Nakagami (Honda) bereits unterboten hatte.

Zur Erinnerung: Nakagami hatte am Ende des FP1 auf frischen Medium-Reifen in 1:46,662 min die einzige 1:46er-Zeit des Vormittags gezeigt. Der All-Time-Lap-Record von Fabio Quartararo (Yamaha) liegt allerdings seit dem Vorjahr bei 1:45,187 min.

Titelverteidiger Quartararo setzte im FP2 übrigens wieder die neue Verkleidung ein, die sehr an die letztjährige Version erinnert, mit der er in Mugello siegreich war. Auch blieben die KTM-Piloten bei der am Vormittag getesteten Verkleidung ohne «Sidepods».

Nach einer Viertelstunde hatten bis auf Nakagami und Viñales die Top-10 ihre persönlichen Bestzeiten allesamt schon nach unten geschraubt. Marc Márquez lag zu diesem Zeitpunkt auf Platz 7.

Zur Halbzeit der 45-minütigen Session kam Francesco «Pecco» Bagnaia bis auf 0,157 sec an die Richtzeit von Zarco heran. Der führende Franzose stürzte dann in Kurve 4. Seine Ducati flog durch das Kiesbett und blieb auf der Linie in Kurve 5 liegen. Weil dabei jede Menge Dreck und Kies auf der Strecke gelandet war, musste die Session anschließend für eine Reinigungsaktion unterbrochen werden.

18 Minuten standen noch auf der Uhr, als es nach rund fünf Minuten weiterging. Alex Rins stürzte kurz darauf in der ersten Schikane und sorgte für gelbe Flaggen. Der WM-Vierte machte sich auf dem Weg an die Box, um seine zweite Suzuki GSX-RR abzuholen.

In den finalen acht Minuten gab es einen Vorgeschmack auf das Qualifying, auch weil am Samstag Gewitter nicht auszuschließend sind. Den Reigen der Zeitenjagden auf frischen Soft-Hinterreifen eröffnete Bagnaia mit einer 1:45,940 min – in Kurve 1 ging er dann weit durchs Kiesbett.

Direkt hinter Pecco stürmten mit Miller, Zarco und Marini drei weitere Ducati-Piloten auf die vorläufigen Plätze 2 bis 4. Dazu lag der dreifache Saisonsieger Enea Bastianini auf Rang 5. Aleix Espargaró vermieste die Ducati-Festspiele aber noch mit einer neuen Bestzeit in 1:45,891 min.

Zarco stürzte in Kurve 12 zum zweiten Mal an diesem Nachmittag. Er kauerte zunächst angeschlagen im Kiesbett, verließ den Unfallort dann aber auf eignen Beinen.

Aleix Espargaró führte die kombinierte Zeitenliste am Ende des Freitags vor fünf Ducati-Piloten an, Brad Binder brachte eine Red Bull-KTM auf Rang 7. Hinter Rookie Marco Bezzecchi landete WM-Leader Quartararo auf Rang 9. Repsol-Honda-Pilot Pol Espargaró komplettiert die vorläufigen Top-10, sein Teamkollege Marc Márquez war Zwölfter.

MotoGP, Mugello, kombinierte Zeiten nach FP2 (27. Mai):

1. Aleix Espargaró, Aprilia, 1:45,891 min

2. Bagnaia, Ducati, + 0,049 sec

3. Miller, Ducati, + 0,422

4. Zarco, Ducati, + 0,458

5. Marini, Ducati, + 0,471

6. Bastianini, Ducati, + 0,504

7. Brad Binder, KTM, + 0,548

8. Bezzecchi, Ducati, + 0,582

9. Quartararo, Yamaha, + 0,628

10. Pol Espargaró, Honda, + 0,727

11. Martin, Ducati, + 0,738

12. Marc Márquez, Honda, + 0,767

13. Nakagami, Honda, + 0,711

14. Rins, Suzuki, + 0,772

15. Oliveira, KTM, + 0,927

16. Di Giannantonio, Ducati, + 1,024

17. Viñales, Aprilia, + 1,162

18. Alex Márquez, Honda, + 1,260

19. Mir, Suzuki, + 1,378

20. Pirro, Ducati, + 1,541

21. Morbidelli, Yamaha, + 1,577

22. Dovizioso, Yamaha, + 1,692

23. Gardner, KTM, + 1,793

24. Darryn Binder, Yamaha, + 1,796

25. Raúl Fernández, KTM, + 2,107

26. Savadori, Aprilia, + 2,197

MotoGP, Mugello, FP1:

1. Nakagami, Honda, 1:46,662 min

2. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,408 sec

3. Bagnaia, Ducati, + 0,408

4. Rins, Suzuki, + 0,409

5. Bastianini, Ducati, + 0,524

6. Viñales, Aprilia, + 0,529

7. Miller, Ducati, + 0,653

8. Pol Espargaró, Honda, + 0,705

9. Zarco, Ducati, + 0,705

10. Marini, Ducati, + 0,721

11. Quartararo, Yamaha, + 0,731

12. Pirro, Ducati, + 0,770

13. Alex Márquez, Honda, + 0,900

14. Bezzecchi, Ducati, + 0,922

15. Mir, Suzuki, + 0,996

16. Morbidelli, Yamaha, + 1,065

17. Brad Binder, KTM, + 1,084

18. Oliverira, KTM, + 1,158

19. Marc Márquez, Honda, + 1,213

20. Martin, Ducati, + 1,241

21. Dovizioso, Yamaha, + 1,416

22. Savadori, Aprilia, + 1,591

23. Di Giannantonio, Ducati, + 1,673

24. Darryn Binder, Yamaha, + 2,248

25. Raúl Fernández, KTM, + 2,249

26. Remy Gardner, KTM, + 2,298

Moto3, Mugello, kombinierte Zeiten nach FP2 (27. Mai):

1. Foggia, Honda, 1:56,916 min

2. Masia, KTM, + 0,218 sec

3. McPhee, Husqvarna, + 0,367

4. Sasaki, Husqvarna, + 0,478

5. Suzuki, Honda, + 0,859

6. Moreira, KTM, + 0,934

7. Garcia, GASGAS, + 1,005

8. Bertelle, KTM, + 1,088

9. Riccardo Rossi, Honda, + 1,143

10. Migno, Honda, + 1,188

11. Öncü, KTM, + 1,192

12. Guevara, GASGAS, + 1,195

13. Aji, Honda, + 1,237

14. Holgado, KTM, + 1,369

15. Ogden, Honda, + 1,489