Jack Miller: «Zeiten wie mit Reifen aus dem Laden»

Ducati-Werksfahrer Jack Miller verbuchte beim MotoGP-Rennen von Barcelona nur P14 und äußerte sich danach mit viel Frust sarkastisch über die Performance der Reifen.

Der Australier Jack Miller brachte bei seinem zweiten Heimrennen auf dem «Circuit de Catalunya» am Sonntag nur einen 14. Rang mit nach Hause. Miller verlor mehr als 34 Sekunden auf den souveränen Sieger Fabio Quartararo (Yamaha).

«Ich hatte nur zwei gute Reifen am gesamten Wochenende», schilderte Miller, der das Rennen von Startplatz 11 begonnen hatte. «Ich habe von Beginn an mein Maximum versucht im Rennen. Ich hatte vom Anfang des Rennens bis zum Ende keinen Grip auf der rechten Flanke. Ich habe keine Ahnung, was mit diesem harten Reifen los war.»

Und «JackAss» setzte noch nach: «Ich hatte am Ende sogar auf der Geraden einen durchdrehenden Hinterreifen. Meine Rundenzeiten kann ich auch mit der Panigale mit Reifen aus dem Laden fahren. Das ist nicht normal, ich weiß nicht, was mit den Reifen los war an diesem Wochenende.»

Miller schimpft: «Wir haben ein großes Problem – ganz klar. Ich habe nicht vergessen, wie ich zu fahren habe. Von einem zum anderen Reifen ändert sich plötzlich alles am Motorrad. Und dann kann der Reifen plötzlich wieder Halt bieten und quasi zurückkommen.»

Noch etwas störte Jack gewaltig: «Ich bin keine einzige 1:40er-Runde gefahren im Rennen.» Millers persönlich schnellste Runde war im Feld aller Fahrer diesmal nur die 17. Zeit.

«2021 war ich hier auf dem Podium, heute bin ich verdammte 34 Sekunden zurück. Ich verstehe es nicht. Wir müssen das jetzt analysieren und die Daten checken und eine Antwort finden.»

Miller bekräftigt: «Wir sind einen Poker eingegangen für das Rennen mit dem harten Reifen, weil es wirklich heiß war. Ihr könnt ja rausfinden, was los war, und zu den Michelin-Leuten rübergehen.»

MotoGP-Ergebnis, Montmeló (5. Juni):

1. Quartararo, Yamaha, 24 Rdn in 40:29,360 min

2. Martin, Ducati, + 6,473 sec

3. Zarco, Ducati, + 8,385

4. Mir, Suzuki, + 11,481

5. Aleix Espargaró, Aprilia, + 14,395

6. Marini, Ducati, + 15,430

7. Viñales, Aprilia, + 15,975

8. Brad Binder, KTM, + 21,436

9. Oliveira, KTM, + 26,800

10. Alex Márquez, Honda, + 30,460

11. Gardner, KTM, + 32,443

12. Darryn Binder, Yamaha, + 32,881

13. Morbidelli, Yamaha, + 33,168

14. Miller, Ducati, + 34,693

15. Fernández, KTM, + 37,844

16. Pirro, Ducati, + 44,533

17. Pol Espargaró, Honda, + 46,199

– Dovizioso, Yamaha, 7 Runden zurück

– Di Giannantonio, Ducati, 16 Runden zurück

– Bastianini, Ducati, 17 Runden zurück

– Bezzecchi, Ducati, 19 Runden zurück

– Bagnaia, Ducati, 23 Runden zurück

– Rins, Suzuki, 1. Runde nicht beendet

– Nakagami, Honda, 1. Runde nicht beendet

– Bradl, Honda, 1. Runde nicht beendet

MotoGP-Fahrer-WM nach 9 von 20 Grand Prix:

1. Quartararo 147 Punkte. 2. Aleix Espargaró 125. 3. Bastianini 94. 4. Zarco 91. 5. Bagnaia 81. 6. Brad Binder 73. 7. Rins 69. 8. Mir 69. 9. Miller 65. 10. Marc Márquez 60. 11. Oliveira 57. 12. Martin 51. 13. Viñales 46. 14. Marini 41. 15. Pol Espargaró 40. 16. Nakagami 38. 17. Bezzecchi 30. 18. Alex Márquez 26. 19. Morbidelli 22. 20. Darryn Binder 10. 21. Di Giannantonio 8. 22. Dovizioso 8. 23. Gardner 8. 24. Raúl Fernández 1.



Konstrukteurs-WM:

1. Ducati 201 Punkte. 2. Yamaha 147. 3. Aprilia 126. 4. KTM 101. 5. Suzuki 93. 6. Honda 81.



Team-WM:

1. Aprilia Racing 171 Punkte. 2. Monster Energy Yamaha 169. 3. Ducati Lenovo 146. 4. Prima Pramac Racing 142. 5. Suzuki Ecstar 138. 6. Red Bull KTM Factory 130. 7. Gresini Racing 102. 8. Repsol Honda 100. 9. Mooney VR46 Racing 71. 10. LCR Honda 64. 11. WithU Yamaha RNF 18. 12. Tech3 KTM Factory 9.