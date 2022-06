Jubel bei Valentino Rossi: «An der Spitze der Welt»

Rookie Marco Bezzecchi bescherte dem Mooney VR46 Racing Team in Assen den ersten MotoGP-Podestplatz, dank Pecco Bagnaia gab es einen viel umjubelten Doppelsieg für die Talentschmiede von Valentino Rossi.

Francesco «Pecco» Bagnaia und Marco Bezzecchi sorgten mit ihrem italienischen Doppelsieg bei der Dutch TT vor allem im VR46-Lager für Ekstase. Denn beide gehören zur VR46 Riders Academy von Valentino Rossi und siegten auch schon in der Moto2-Klasse in den Farben des hauseigenen VR46-Teams.

So ließ sich Ducati-Werksfahrer Bagnaia dann im gelben Farbenmeer von den Rossi-Fans feiern, während Bezzecchi mit Rossi-Flagge seine Ehrenrunde absolvierte. Anschließend hüpften sie im Parc Fermé vor Freude. Die Sprechchöre der VR46-Teammitglieder hallten noch lange nach der Siegerehrung in den Boxen nach.

VR46-Chef Valentino Rossi war selbst nicht in die Niederlande gereist, er verfolgte seine Schützlinge aber wie immer aufmerksam und gratulierte dann öffentlich über seine Social-Media-Kanäle: «Pecco und Bez auf den Plätzen 1 und 2 in Assen – ein unvergesslicher Tag, dank ihres Talents und der großartigen Arbeit von allen in der VR46 Riders Academy, im Team VR46 und bei Ducati. Es ist ein Genuss, wir sind an der Spitze der Welt», schob ein euphorischer neunfacher Weltmeister nach.

Kurios: Marco Bezzecchi schaffte am Sonntag als 46. Italiener den Sprung auf das Podest in der «premier class» der Motorrad-WM – ausgerechnet in der Kathedrale des Speeds, wo die legendäre #46 und sein Mentor «Vale» im Jahr 2017 seinen 115. und letzten GP-Sieg feierte. Einen passenderen Grand Prix für das Premierenpodium des Mooney VR46 Racing Teams in der MotoGP-Klasse hätte es kaum geben können.

MotoGP-Ergebnis, Assen (26. Juni):

1. Bagnaia, Ducati, 26 Rdn. in 40:25,205 min

2. Bezzecchi, Ducati, + 0,444 sec

3. Viñales, Aprilia, + 1,209

4. Aleix Espargaró, Aprilia, + 2,585

5. Brad Binder, KTM, + 2,721

6. Miller, Ducati, + 3,045

7. Martin, Ducati, + 4,340

8. Mir, Suzuki, + 8,185

9. Oliveira, KTM, + 8,325

10. Rins, Suzuki, + 8,596

11. Bastianini, Ducati, + 9,783

12. Nakagami, Honda, + 10,617

13. Zarco, Ducati, + 14,405

14. Di Giannantonio, Ducati, + 17,681

15. Alex Márquez, Honda, + 25,866

16. Dovizioso, Yamaha, + 29,711

17. Marini, Ducati, + 30,296

18. Bradl, Honda, + 32,225

19. Gardner, KTM, + 34,947

20. Savadori, Aprilia, + 35,798

– Fernández, KTM, 8 Runden zurück

– Quartararo, Yamaha, 15 Runden zurück

– Darryn Binder, Yamaha, 18 Runden zurück

– Morbidelli, Yamaha, 18 Runden zurück

MotoGP-Fahrer-WM nach 11 von 20 Grand Prix:

1. Quartararo 172 Punkte. 2. Aleix Espargaró 151. 3. Zarco 114. 4. Bagnaia 106. 5. Bastianini 105. 6. Brad Binder 93. 7. Miller 91. 8. Mir 77. 9. Rins 75. 10. Oliveira 71. 11. Martin 70. 12. Viñales 62. 13. Marc Márquez 60. 14. Bezzecchi 55. 15. Marini 52. 16. Nakagami 42. 17. Pol Espargaró 40. 18. Alex Márquez 27. 19. Morbidelli 25. 20. Di Giannantonio 18. 21. Darryn Binder 10. 22. Dovizioso 10. 23. Gardner 9. 24. Raúl Fernández 5.



Konstrukteurs-WM:

1. Ducati 246 Punkte. 2. Yamaha 172. 3. Aprilia 155. 4. KTM 121. 5. Suzuki 101. 6. Honda 85.



Team-WM:

1. Aprilia Racing 213 Punkte. 2. Monster Energy Yamaha 197. 3. Ducati Lenovo Team 197. 4. Prima Pramac Racing 184. 5. Red Bull KTM Factory 164. 6. Suzuki Ecstar 152. 7. Gresini Racing 123. 8. Mooney VR46 Racing 107. 9 Repsol Honda 100. 10. LCR Honda 69. 11. WithU Yamaha RNF 20. 12. Tech3 KTM Factory 14.