Assen: Quartararo-Debakel, Bagnaia (Ducati) gewinnt

Francesco Bagnaia gewinnt ein dramatisches MotoGP-Rennen in Assen. Der Ducati-Pilot landet vor Rookie Marco Bezzecchi und Maverick Viñales. Aleix Espargaró kämpfte sich nach Zusammenstoß mit Fabio Quartararo zurück.

Pecco Bagnaia machte bei der 91. Dutch TT in Assen seinen Fehler aus der Vorwoche am Sachsenring wieder gut. Der Italiener fuhr auf dem 4,5 km langen TT Circuit zu einem großartigen Rennsieg. Für den Ducati-Werksfahrer war es der dritte Sieg der Saison.

Marco Bezzecchi schaffte im Rennen über 26 Runden seinen ersten Podestplatz in der «premier class». Der Fahrer vom Team Mooney VR46 kam nur 0,444 Sekunden hinter seinem Landsmann ins Ziel. Auf Platz 3 darf Aprilia-Pilot Maverick Viñales erstmals seit seinem Wechsel zum italienischen Hersteller ein Podium feiern.

Für Aufregung sorgte Yamaha-Star Fabio Quartararo in der Anfangsphase. Der Franzose wollte Aleix Espargaró für Platz 2 überholen, doch in Kurve 5 stürzte der WM-Leader und sein spanischer MotoGP-Kollege musste durch das Kiesbett ausweichen. Quartararo fuhr weiter, stürzte später erneut.

Aleix Espargaró fiel auf Platz 15 zurück. Der spanische Routinier gab aber nicht auf. Er sorgte für eine große Show, kämpfte sich zurück in die Spitzengruppe. In der letzten Schikane begeisterte er die 104.244 Zuschauer mit einem Doppel-Überholmanöver, bei dem er sich Jack Miller (Ducati) und Brad Binder (KTM) schnappte. Am Ende wurde er Vierter.

Der gesamte Rennverlauf kann im Live-Ticker von SPEEDWEEK.com nachgelesen werden.

Pecco Bagnaia (1./Ducati): «Es war sehr lang. Bereits nach zwei Runden war es zu lang. Ich bin auf jeden Fall sehr glücklich nach zwei schwierigen Rennen. Wir waren immer konkurrenzfähig, die Ergebnisse kamen aber nicht. Es ist unglaublich. Wir haben gut gearbeitet, aber es war nicht einfach, denn während des Rennens begann es etwas zu regnen. Endlich gewinne ich hier, das bedeutet, dass wir sehr stark sind.»

Marco Bezzecci (2./Ducati): «Mir fehlen wirklich die Worte. Es ist fantastisch, dass wir dieses Rennen möglich gemacht haben. Wir haben gut gearbeitet, das Team machte etwas Unglaubliches. Das ist für sie, für meine Familie und meine Freundin zu Hause. Jetzt kann ich glücklich in den Urlaub starten.»

Maverick Viñales (3./Aprilia): «Endlich zahlt sich die harte Arbeit aus. Es war ein sehr hartes Rennen. Ich habe in jeder Runde das Maximum gegeben. Ich fühlte mich fantastisch, das Bike ist großartig. Wir werden immer besser. Dieses großartige Team hat es verdient, an jedem Wochenende auf dem Podium zu stehen. Danke an meine Familie, die immer zu mir hält. Ich kann es nicht erwarten, in Silverstone erneut anzugreifen. Danke Aprilia.»

MotoGP-Ergebnis, Assen (26. Juni):

1. Bagnaia, Ducati, 26 Rdn. in 40:25,205 min

2. Bezzecchi, Ducati, + 0,444 sec

3. Viñales, Aprilia, + 1,209

4. Aleix Espargaró, Aprilia, + 2,585

5. Brad Binder, KTM, + 2,721

6. Miller, Ducati, + 3,045

7. Martin, Ducati, + 4,340

8. Mir, Suzuki, + 8,185

9. Oliveira, KTM, + 8,325

10. Rins, Suzuki, + 8,596

11. Bastianini, Ducati, + 9,783

12. Nakagami, Honda, + 10,617

13. Zarco, Ducati, + 14,405

14. Di Giannantonio, Ducati, + 17,681

15. Alex Márquez, Honda, + 25,866

16. Dovizioso, Yamaha, + 29,711

17. Marini, Ducati, + 30,296

18. Bradl, Honda, + 32,225

19. Gardner, KTM, + 34,947

20. Savadori, Aprilia, + 35,798

– Fernández, KTM, 8 Runden zurück

– Quartararo, Yamaha, 15 Runden zurück

– Darryn Binder, Yamaha, 18 Runden zurück

– Morbidelli, Yamaha, 18 Runden zurück



MotoGP-Fahrer-WM nach 11 von 20 Grand Prix:

1. Quartararo 172 Punkte. 2. Aleix Espargaró 151. 3. Zarco 114. 4. Bagnaia 106. 5. Bastianini 105. 6. Brad Binder 93. 7. Miller 91. 8. Mir 77. 9. Rins 75. 10. Oliveira 71. 11. Martin 70. 12. Viñales 62. 13. Marc Márquez 60. 14. Bezzecchi 55. 15. Marini 52. 16. Nakagami 42. 17. Pol Espargaró 40. 18. Alex Márquez 27. 19. Morbidelli 25. 20. Di Giannantonio 18. 21. Darryn Binder 10. 22. Dovizioso 10. 23. Gardner 9. 24. Raúl Fernández 5.



Konstrukteurs-WM:

1. Ducati 246 Punkte. 2. Yamaha 172. 3. Aprilia 155. 4. KTM 121. 5. Suzuki 101. 6. Honda 85.



Team-WM:

1. Aprilia Racing 213 Punkte. 2. Monster Energy Yamaha 197. 3. Ducati Lenovo Team 197. 4. Prima Pramac Racing 184. 5. Red Bull KTM Factory 164. 6. Suzuki Ecstar 152. 7. Gresini Racing 123. 8. Mooney VR46 Racing 107. 9 Repsol Honda 100. 10. LCR Honda 69. 11. WithU Yamaha RNF 20. 12. Tech3 KTM Factory 14.