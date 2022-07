Joan Mir (Suzuki): Große Hochzeit auf Mallorca

Suzuki-MotoGP-Ass Joan Mir nutzte die lange Sommerpause, um in der Heimat Mallorca seiner Alejandra das Ja-Wort zu geben und ein großes Fest zu feiern.

Für Joan Mir (24) ist das Jahr 2022 ein Jahr mit extremen Veränderungen. Zunächst verkündete Arbeitgeber Suzuki den Ausstieg aus der MotoGP-WM mit Ende der Saison. Mir musste sich über Manager Paco Sanchez schleunigst nach neuen Alternativen umsehen.

Seine berufliche Zukunft führt Mir zu Repsol Honda, auch wenn die offizielle Verkündung dafür noch aussteht. In der Saison 2023 wird er dort Teamkollege von Marc Marquez (29) und soll dann seinen Landsmann Pol Espargaró (31) ablösen.

Auch privat beginnt für den MotoGP-Weltmeister von 2020 jetzt ein neuer Lebensabschnitt. Mir und seine langjährige Lebensgefährtin Alejandra Garro Lopez zelebrierten in ihrer gemeinsamen Heimat Mallorca ihre Hochzeit, nachdem es im Vorjahr in Andorra im kleinen Kreis vor dem Standesamt das erste Ja-Wort gegeben hatte. Gefeiert wurde nun auf dem weitläufigen Gelände des Traumhotels Cap Rocat, zu den Gästen zählten neben Mir-Manager Paco Sanchez auch Remy Gardner und Tito Rabat.

Mir und Lopez haben zuletzt nach dem Assen-Wochenende bereits viel Zeit auf Mallorca verbracht, waren unter anderem mit Freunden und der Familie auf einer Yacht unterwegs. Der Suzuki-Star trainiert auch regelmäßig auf dem Mallorca Circuit mit einem 600er-Supersport-Bike.

Lopez stammt wie Mir von der Balearen-Insel und hat auch ihren Polterabend gemeinsam mit Freundinnen Anfang Juli dort gefeiert. Wohnort des Paares ist aus Steuergründen jedoch der Zwergstaat Andorra.

Übrigens: Auch in der Moto2 ist in der Sommerpause Hochzeits-Saison. Am vergangenen Wochenende heirateten nicht nur Jorge Navarro und Michelle Neukirchen, auch Sam Lowes und seine Marina Rossi (Marc-VDS-Teamkoordinatorin) sowie Gabri Rodrigo und seine Elia feierten den schönsten Tag im Leben – allesamt mit vielen bekannten Gesichtern aus dem GP-Paddock.