Brad Binder: In der Heimat mit Courtney verlobt

Die Motorrad-WM erlebt eine knapp sechswöchige Sommerpause, dafür hat die Romantik im MotoGP-Lager aktuell offenbar Hochsaison: Aus Südafrika wird die Verlobung von Brad Binder vermeldet.

Jack Miller (27) hat es vorgemacht und hielt schon im März dieses Jahres um die Hand seiner Ruby an, in der Sommerpause zogen jetzt gleich zwei MotoGP-Kollegen nach: Luca Marini (24) verlobte sich erst in der vergangenen Woche mit Marta Vincenzi, die schon seit Schulzeiten an der Seite des Italieners ist. Am gestrigen Sonntag wagte auch Brad Binder (26) auf Heimaturlaub in Südafrika den Schritt.

Brads langjährige Partnerin Courtney Renniers machte die Verlobung am Montag über ihre Social-Media-Kanäle öffentlich. «Ich habe natürlich JA gesagt», strahlte die Auserwählte und fügte an: «Courtney Binder klingt gut.»

Courtney stammt wie Brad aus Südafrika, das 28-jährige Model lebt aber mit dem Red Bull-KTM-Ass in Andorra und lässt es sich nicht nehmen, den zweifachen MotoGP-Sieger zu den Grand Prix-Wochenenden auf der ganzen Welt zu begleiten.