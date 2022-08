MotoGP live: Wieder ein neuer Silverstone-Sieger?

Die Verfolger wittern in Silverstone ihre Chance, da WM-Leader Quartararo einen Long-Lap-Penalty verbüßen muss und Aleix Espargaró angeschlagen ist: Das MotoGP-Rennen im Live-Ticker von SPEEDWEEK.com.

Pramac-Ducati-Ass Johann Zarco sicherte sich am Samstag mit einem All-Time-Lap-Record die insgesamt achte Pole-Position seiner MotoGP-Karriere, die zweite der laufenden Saison nach Portimão. Gelingt dem zweifachen Moto2-Weltmeister nach zehn zweiten Plätzen endlich der erste Sieg in der Königsklasse?

Zarco wäre in den acht ausgetragenen Silverstone-GP seit 2013 der achte unterschiedliche Sieger – nach Jorge Lorenzo, Marc Márquez, Valentino Rossi, Maverick Viñales, Andrea Dovizioso, Alex Rins und Fabio Quartararo.

Neben Viñales, der erstmals auf Aprilia in die erste Startreihe fuhr, will auch WM-Leader Quartararo dieser Serie ein Ende setzen und seinen Vorjahressieg wiederholen. Allerdings muss der Yamaha-Star aufgrund des misslungenen Überholmanövers gegen Aleix Espargaró in Assen im Britischen Grand Prix einen Long-Lap-Penalty verbüßen. Der WM-Zweite Espargaró ist dagegen nach seinem heftigen Abflug im FP4 angeschlagen.

Das MotoGP-Rennen im Live-Ticker: