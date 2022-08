Silverstone-Warm-up: Bestzeit für Viñales – 14. Bradl

Das Warm-Up beim British Motorcycle Grand Prix in Silverstone wurde eine Beute von Viñales und Aprilia. Fabio Quartararo landete an 5. Stelle. 6. Aleix Espargaró. 14. Stefan Bradl.

Nach seinem 220-km/h-Highsider im FP4 am Samstag war fraglich, ob der WM-Zweite Aleix Espargaró (Aprilia) im Warm-up von Silverstone am Sonntag teilnehmen könnte. Der 33-jährige Spanier biss tüchtig auf die Zähne und schwang sich um 9.40 Uhr Ortszeit auf seine Aprilia RS-GP 22, denn er möchte den 21-Punkte-Rückstand auf Leader Fabio Quartararo unbedingt verkürzen. Die Chance ist vorhanden, denn Fabio muss im Rennen einen Long-Lap-Penalty absolvieren. Der Franzose steht auf dem vierten Startplatz, Aleix Espargaró auf dem sechsten. Und der Aprilia-Star hat im FP3 eine saubere Bestzeit vorgelegt!

In der 20-Minuten-Session setzte sich Marco Bezzecchi zuerst mit 2:00,643 min an die Spitze vor Quartararo, Bastianini, Nakagami und Martin. Nach acht Minuten lag Oliveira (KTM) mit 2:00,119 min an der ersten Stelle vor Bagnaia, Viñales und Bezzecchi, Mir und Martin.

Honda schaffte in England das schlechteste Quali-Ergebnis seit 1980, auch jetzt lag kein Honda-Fahrer in den Top-15.

Nach 12 Minuten stand Alex Rins mit der Suzuki mit 1:59:493 min an erster Stelle vor Viñales, Bezzecchi, Mir, Quartararo, Binder, Bastianini, Oliveira, Martin, Bagnaia, Pol Espargaró und Aleix Espargaró. Dahinter folgte Stefan Brad an 13. Position.

Für die nächste Bestzeit sorgte Maverick Viñales (Aprilia) in 1:59,227 min. Doch in der nächsten Runde streikte seine Aprilia, er rollte aus. Stefan Bradl hielt sich 3 Minuten vor Schluss an 14. Position.

Dann stürzte Repsol-Honda-Werkspilot Pol Espargaró in Turn 4, sein Motorrad wurde übel zugerichtet. Er lag auf Platz 12.

Red Bull-KTM brachte Miguel Oliveira und Brad Binder auf die Ränge 8 und 9.

Ergebnis Warm-Up Silverstone, 7. August

1. Viñales, Aprilia, 1:59,227 min

2. Rins, Suzuki, + 0,210 sec

3. Mir, Suzuki, + 0,256

4. Bezzecchi, Ducati, + 0,341

5. Quartararo, Yamaha, + 0,663

6. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,667

7. Martin, Ducati, + 0,677

8. Oliveira, KTM, + 0,708

9. Binder, KTM, + 0,790

10. Nakagami, Honda, + 0,813

11. Bastianini, Ducati, + 0,827

12. Bagnaia, Ducati, + 0,881

12. Pol Espargaró, Honda, + 1,214

14. Bradl, Honda, + 1,285

15. Zarco, Ducati,+ 1,468

16. Marini, Ducati,+ 1,511

17. Alex Márquez, Honda, + 1,549

18. Morbidelli, Yamaha, + 1,768

19. Di Giannantonio, Ducati, + 1,863

20. Miller, Ducati, + 1,972

21. Dovizioso, Yamaha,+ 2,136

22. Raúl Fernández, KTM,+ 2,218

23. Gardner, KTM, + 2,336

24. Darryn Binder, Yamaha,+ 3,201