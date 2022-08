Spielberg ab heute live auf ServusTV: Hofmanns Tipp

ServusTV überträgt den Großen Preis von Österreich von Freitag bis Sonntag knapp 20 Stunden lang live. Alex Hofmann analysiert vor der Premiere der neuen MotoGP-Schikane auf dem Red Bull Ring die Ausgangslage.

Vorhang auf für das große MotoGP-Spektakel am Spielberg: Eine neue Schikane stellt die MotoGP-Asse in diesem Jahr vor eine zusätzliche Herausforderung. ServusTV-Experte Alex Hofmann meint dazu: «KTM hat da mehr Daten als die Konkurrenz, was sich an einem kurzen Wochenende auswirken könnte.»

Gefährliche Phase für Quartararo

Das erste Rennwochenende nach der Sommerpause begann für Francesco Bagnaia kompliziert, ehe er in Silverstone doch noch zum Sieg raste. «Es sah lange nicht danach aus, dass er dorthin kommen würde. Letztlich hat er aber die perfekte Antwort gegeben», weiß Hofmann.

Wie im Vorjahr, scheint der Ducati-Pilot in der zweiten Saisonhälfte so richtig Fahrt aufzunehmen. Dass seinen mittlerweile vier Siegen aber auch vier Nuller gegenüberstehen, will der ServusTV-Experte nicht überbewerten. «An den Ausfällen trug er nicht immer selbst die Schuld. Die Faktoren Glück und Pech muss man immer einberechnen, über die Saison gleicht es sich aber meistens aus.»

Während Bagnaia aus den jüngsten zwei Rennen das Maximum von 50 Punkten herausholte und seinen Rückstand auf Fabio Quartataro auf 49 Zähler reduzierte, belegte der in Assen ausgefallene Weltmeister in Silverstone nach einer falschen Reifenwahl lediglich Rang 8. «Die leicht fehlende Leistung bleibt das Hauptproblem der Yamaha», erklärt Hofmann. «Und dieses Thema kam in Silverstone wieder auf. Wenn solche Gedanken in den Helm hineinkriechen und Fabio die Motivation verliert, wird es gefährlich.»

Wie viel Spannung in die WM einkehrt, liege am Titelverteidiger selbst, durchaus aber auch daran, wie die Konkurrenz zu reagieren vermag. «Inzwischen gewinnt Ducati ja auch auf typischen Yamaha-Strecken.» Der italienische Hersteller sei mit acht Motorrädern gut und breit aufgestellt, habe kaum Schwächen, dafür enorme Stärken im Qualifying. «Den Unterschied werden letztlich die vier Überseerennen ausmachen, wo man lange nicht mehr gefahren ist.»

Einzige Titelchance für Aleix?

Nach seinem Highspeed-Abflug im Silverstone-Qualifying muss Aleix Espargaró am Red Bull Ring mit einem frakturierten Fersenbein antreten, vergangene Woche wurde dem 33-Jährigen absolute Ruhe verordnet. «Da er im Normalfall seine Energie extrem investiert, tun ihm ein paar Tage auf der Couch vielleicht gut», so der ServusTV-Experte. «Er wäre in England an sich ein Siegkandidat gewesen und hat mit Platz 9 noch ein heroisches Rennen abgeliefert.»

Dem Aprilia-Fahrer fehlen 22 Punkte auf Spitzenreiter Quartararo, Hofmann traut dem Wahlandorraner in diesem Jahr sogar den ganz großen Wurf zu. «Langfristig ist Pecco der gröbere Kandidat, weil Ducati über die nächsten Jahre ganz auf ihn setzt. Aleix wird aber jetzt alles reinlegen. Er weiß um den Moment und dass es vielleicht seine einzige Chance auf den Titel ist.»

Auf Rang 5 im Gesamtklassement zurückgefallen ist Johann Zarco, der in Silverstone zum achten Mal die schnellste Qualifying-Zeit setzte, mit einem Ausrutscher am Sonntag aber neuerlich den Premierentriumph in der Königsklasse vergab. «So viele Pole Positionen, so viele gute Rennen: Ich glaube, dass die Last des Siegens schon langsam an ihm nagt.»

Wem hilft die neue Schikane?

Mit einem Horrorcrash war der Franzose vor zwei Jahren übrigens Auslöser für die Adaptierung des Red Bull Rings, am Wochenende fahren die Biker nach der Startkurve erstmals durch eine Schikane den Berg hoch. «Es war gut, dass man so schnell auf den Unfall reagiert hat», meint Hofmann, der KTM durch die nun um 50 Meter verlängerte Strecke im Vorteil sieht: «Die Testfahrer Dani Pedrosa und Mika Kallio haben schon ein Gefühl für die Schikane bekommen und Daten geliefert, die die anderen nicht haben.»

Das Werk aus Mattighofen ist auch der einzige Rennstall, der Ducati je am Red Bull Ring bezwingen konnte. Im Vorjahr gewann Brad Binder im Regenchaos Teil 2 des Double-Headers, 2020 hatte Miguel Oliveira ebenfalls im zweiten Spielberg-Rennen triumphiert. «Die Orangenen haben in der Steiermark mehr getestet als die anderen Teams, hier immer gut performt und sind hochmotiviert.» Aber: «Der Fluch liegt im Qualifying.»

Am Sonntag tippt der ServusTV-Experte daher auf Bagnaia. «Er hat zwar jetzt nur noch zwei und nicht mehr drei Geraden, aber Ducati wird in der Schikane nicht schlecht sein. Und Pecco ist gerade im Flow. Er weiß, dass er aufholen muss, denkt aber trotzdem nicht ständig an die WM, sondern hat eine ganz entspannte Herangehensweise.»

Marathonprogramm mit allen Sessions

Rund um die Rennaction bittet ServusTV Ducati-Werksfahrer Jack Miller zum exklusiven Interview. Zudem gibt es einen Beitrag über Lederkombi-Hersteller Dainese und alles Wissenswerte zum Paddock-Besuch von Marc Márquez am Red Bull Ring. In einem weiteren Feature bringt ServusTV-Experte Alex Hofmann Kommentatorenkollege Christian Brugger auf einem MiniGP-Bike das Motorradrennfahren bei.

ServusTV überträgt alle Sessions aller Klassen von Freitag bis Sonntag knapp 20 Stunden lang live. Andrea Schlager und Gustl Auinger melden sich aus dem Studio vom Streckenrand. In der Boxengassse ist Stefan Nebel im Einsatz, Alina Marzi fängt als Backstage-Reporterin weitere aktuelle Infos ein. Kommentar und Analysen vom Spielberg liefern wie gewohnt Christian Brugger und Alex Hofmann.

«CryptoDATA Motorrad Grand Prix von Österreich» bei ServusTV:

Freitag (19. August):

08:55 Uhr: 1. freies Training Moto3 LIVE

09:55 Uhr: 1. freies Training MotoGP LIVE

10:55 Uhr: 1. freies Training Moto2 LIVE

13:10 Uhr: 2. freies Training Moto3 LIVE

14:10 Uhr: 2. freies Training MotoGP LIVE

15:10 Uhr: 2. freies Training Moto2 LIVE



Samstag (20. August):

08:55 Uhr: 3. freies Training Moto3 LIVE

09:55 Uhr: 3. freies Training MotoGP LIVE

10:55 Uhr: 3. freies Training Moto2 LIVE

12:25 Uhr: Qualifying Moto3 LIVE

13:30 Uhr: 4. freies Training MotoGP LIVE

14:10 Uhr: Qualifying MotoGP LIVE

15:10 Uhr: Qualifying Moto2 LIVE

15:50 Uhr: Analyse Qualifying

16:25 Uhr: MotoE Rennen 1 LIVE



Sonntag (21. August):

09:30 Uhr: MotoGP WarmUp LIVE

11:00 Uhr: Rennen Moto3 LIVE

12:20 Uhr: Rennen Moto2 LIVE

14:00 Uhr: Rennen MotoGP LIVE

14:45 Uhr: Analyse MotoGP

15:30 Uhr: MotoE Rennen 2 LIVE