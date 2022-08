MotoGP eSport: Rennen in Jerez und Spielberg 26.08.2022 - 09:51 Von Leon Schüler

© esport.motogp.com Wer gewinnt die Rennen in Jerez und Spielberg?

Für die Profi-Gamer der MotoGP-eSport-Serie steht an diesem Freitag die dritte von fünf Saisonstationen an. In Jerez und Spielberg werden Punkte vergeben, Zuschauer können online live dabei sein.