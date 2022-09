Aleix Espargaró (7.): Viñales-Chassis probiert

Aprilias MotoGP-WM-Hoffnungsträger Aleix Espargaró zeigte sich am Freitag überrascht von der rohen Performance der Aprilia und probierte auch Setup-Varianten von Teamkollegen Maverick Viñales aus.

Aleix Espargaró reihte sich am Freitag in Misano auf Rang 7 ein, unmittelbar hinter seinem Landsmann und Teamkollegen Maverick Viñales. Der katalanische Heißsporn Espargaró wirkte nach dem schwierigen Rennen in Spielberg wieder deutlich gelöster.

«Ich bin überrascht und zufrieden. Ich konnte mit dem Medium-Reifen eine wirklich gute Pace fahren, nicht aber mit dem Soft-Reifen. Mit dem Medium-Reifen war ich aber so ziemlich gleich schnell wie Maverick», berichtet der ältere der beiden Espargaró-Brüder.

Der 33-jährige Spanier verriet zudem: «Ich habe in der Früh ein anderes Chassis probiert, wie es auch Maverick verwendet. Aber es ändert einiges an der Stabilität des Motorrades, daher habe ich für das FP2 dann wieder auf meine Variante gewechselt.»

Zu den Aufgaben von Aprilias MotoGP-Testfahrer Lorenzo Savadori, der in Misano häufig testet, an diesem Wochenende aber aufgrund von Schulterproblemen auf einen Wildcard-Einsatz verzichtet, sagte Espargaró: «Savi testet hier keine Renn-Setups. Wir haben Spielberg viel geändert, sind dann aber wieder zur Basis zurückgegangen. Ich war eigentlich überrascht über die Performance hier.»

Kommende Woche wird Aprilia in Misano beim offiziellen MotoGP-Test ein dichtes Programm abarbeiten. Espargaró bestätigt: «Wir haben für den Test am Dienstag und Mittwoch eine große Liste an Optionen für das Motorrad des Jahrganges 2023 hier.»

MotoGP, kombinierte Zeitenliste nach FP2 (2. September):

1. Bastianini, Ducati, 1:31,517 min

2. Bagnaia, Ducati, + 0,114 sec

3. Miller, Ducati, + 0,185

4. Zarco, Ducati, + 0,320

5. Quartararo, Yamaha, + 0,326

6. Viñales, Aprilia, + 0,365

7. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,412

8. Martin, Ducati, + 0,649

9. Bezzecchi, Ducati, + 0,674

10. Morbidelli, Yamaha, + 0,725

11. Pol Espargaró, Honda, + 0,784

12. Oliveira, KTM, + 0,813

13. Brad Binder, KTM, + 0,841

14. Rins, Suzuki, + 0,848

15. Alex Márquez, Honda, + 0,901

16. Nakagami, Honda, + 1,049

17. Di Giannantonio, Ducati, + 1,139

18. Pirro, Ducati, + 1,156

19. Marini, Ducati, + 1,232

20. Dovizioso, Yamaha, + 1,377

21. Bradl, Honda, + 1,461

22. Raúl Fernández, KTM, + 1,683

23. Gardner, KTM + 2,042

24. Darryn Binder, Yamaha, + 2,091

25. Watanabe, Suzuki, + 4,502

MotoGP-Ergebnis FP1, Misano (2. September):

1. Quartararo, Yamaha, 1:32,313 min

2. Miller, Ducati, + 0,224 sec

3. Pirro, Ducati, + 0,380

4. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,385

5. Viñales, Aprilia, + 0,393

6. Bagnaia, Ducati, + 0,439

7. Bastianini, Ducati, + 0,525

8. Rins, Suzuki, + 0,545

9. Marini, Ducati, + 0,668

10. Zarco, Ducati, + 0,686

11. Pol Espargaró, Honda, + 0,792

12. Brad Binder, KTM, + 0,894

13. Bezzecchi, Ducati, + 0,905

14. Alex Márquez, Honda, + 0,940

15. Nakagami, Honda, + 1,001

16. Dovizioso, Yamaha, + 1,122

17. Morbidelli, Yamaha, + 1,249

18. Oliveira, KTM + 1,323

19. Raúl Fernández, KTM, + 1,374

20. Martin, Ducati, + 1,517

21. Bradl, Honda, + 1,542

22. Di Giannantonio, Ducati, + 1,584

23. Gardner, KTM + 1,852

24. Darryn Binder, Yamaha, + 2,523

25. Watanabe, Suzuki, + 4,981