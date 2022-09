Jack Miller (Ducati/1.): «Wir haben eine gute Chance»

Ducati-Lenovo-Werkspilot Jack Miller gelang in Misano erstmals seit vier Jahren eine MotoGP-Pole-Position. Jetzt will er den italienischen Hausherrn auch im Rennen die Suppe versalzen.

Jack Miller fährt morgen beim 14. Saisonrennen zum ersten Mal in diesem Jahr vom besten Startplatz los, er versalzte den starken italienischen Ducati-Kollegen die Suppe und steht jetzt beim San-Marino-GP zum fünften Mal in diesem Jahr in der ersten Startreihe. Seine blonde Freundin Ruby, die er am Jahresende heiraten wird, empfing den «Thriller Miller» begeistert im Parc Fermé.

«Das Qualifying war heikel, aber es hat Spaß gemacht», erklärte der Regenspezialist, der richtig aufblüht, wenn die Piste feucht wird. «Due Boxengasse sah komplett nass aus, deshalb sind wir eine Runde zur Besichtigung mit Regenreifen gefahren. Aber ich habe gleich gesehen, dass der neue Asphalt komplett trocken war. Ich habe dann ein paar anständige Runden zustande gebracht; ich habe im letzten Sektor immer etwas Zeit wettmachen können.»

«Dieser Grand Prix ist bisher für uns ausgezeichnet verlaufen», freute sich der Lenovo-Ducati-Werkspilot, der nach dieser Saison für zwei Jahre zu Red Bull-KTM wechselt und die jungen Ducati-Asse wie Bagnaia, Bastianini und Martin deutlich in den Schatten stellte. «Ich habe bisher richtig Freude an diesem Event hier in Misano. Es ist natürlich fantastisch, nach dieser langen Zeit zurück auf der Pole zu sein. Ich bin hier in den letzten Jahren im Quali oft dicht an der Spitze dran gewesen, aber das ist meine erste Pole-Position seit 2018 in Argentinien», hielt Miller fest. «Ich bin mehr Runden als üblich mit dem neuen Hinterreifen gefahren. Am Schluss wurde es etwas schmierig, denn da hatte der Reifen schon sechs Runden hinter sich.»

«JackAss» Miller hat in den letzten vier Rennen drei dritte Plätze eingefahren. Traut er sich morgen den ersten Sieg seit Mai 2021 zu, damals siegte er in Jerez und Le Mans. Miller: «Die Wettervorhersage für den Sonntag ist etwas unklar, wir müssen eventuell mit Regen rechnen. Ich denke, wir haben eine gute Chance. Aber ich will mich nicht zu viel auf Prognosen einlassen. Ich kann nur sagen, im Moment funktioniert unser Motorrad extrem gut.»

MotoGP-Ergebnis Q2, Misano (3. September):

1. Miller, Ducati, 1:31,899 min

2. Bastianini, Ducati, 1:32,014 min, + 0,115 sec

3. Bezzecchi, Ducati, 1:32,048, + 0,149

4. Viñales, Aprilia, 1:32,118, + 0,219

5. Bagnaia*, Ducati, 1:31,914 min

6. Zarco, Ducati, 1:32,169, + 0,270

7. Marini, Ducati, 1:32,226, + 0,327

8. Quartararo, Yamaha, 1:32,246, + 0,347

9. Aleix Espargaró, Aprilia, 1:32,577, + 0,678

10. Oliveira, KTM, 1:32,775, + 0,876

11. Morbidelli, Yamaha, 1:33,351, + 1,452

12. Rins, Suzuki, 1:33,438, + 1,539



Die weitere Startaufstellung:

13. Martin, Ducati, 1:32,015 min

14. Di Giannantonio, Ducati, 1:32,276

15. Brad Binder, KTM, 1:32,600

16. Alex Márquez, Honda, 1:32,631

17. Pirro, Ducati, 1:32,658

18. Dovizioso, Yamaha, 1:32,663

19. Pol Espargaró, Honda, 1:32,826

20. Bradl, Honda, 1:32,838

21. Darryn Binder, Yamaha, 1:33,331

22. Nakagami, Honda, 1:33,484

23. Watanabe, Suzuki, 1:36,289

24. Gardner, KTM, 1:44,690

25. Raúl Fernández, KTM, 1:46,732



*= Grid-Penalty (3 Plätze zurück)