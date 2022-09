Misano: Miller (Ducati) entscheidet Q2-Krimi für sich

Unter schwierigsten Bedingungen in Misano setzte sich Jack Miller (Ducati) gegen seine MotoGP-Konkurrenten durch. Hinter Miller landeten Pecco Bagnaia und Enea Bastianini, Fabio Quartararo (Yamaha) holte nur Rang 8.

Weil die Wetterbedingungen am Ende vom ersten MotoGP-Qualifying schlechter wurden, der Regen nahm zu, entschieden sich einige Fahrer zunächst für die Regenreifen in Q2. Doch die Tropfen hörten auf und die 4,226 km lange Strecke trocknete fast komplett ab.

Im Sekundentakt wechselten die Führungspositionen, sodass es am Ende nur auf das richtige Timinig ankam. Am Ende setzte sich der Experte für diese Bedingungen durch: Jack Miller holte seine zweite MotoGP-Pole-Position nach dem GP von Argentinien 2018. Hinter ihm kamen Pecco Bagnaia und Enea Bastianini in die Top-3.

Da Bagnaia noch eine Startplatzstrafe von drei Positionen auf dem Konto hatte, muss er den GP von San Marino am Sonntag von Platz 5 in Angriff nehmen. Marco Bezzecchi (Ducati) rückt in Reihe 1 auf. Startplatz 4 geht an Maverick Viñales. WM-Leader Fabio Quaratraro (Yamaha) fuhr auf Position 8, Aprilia-Star Aleix Espargaró wird direkt hinter ihm von P9 losfahren.

Das komplette Qualifying im Live-Ticker gibt es hier nachzulesen.

1. Jack Miller (Ducati): «Die Streckenbedingungen waren nicht so schlecht, der Regen hatte aufgehört. Aber am Anfang war die Boxengasse komplett nass. Aber als ich auf der Strecke war, bemerkte ich, dass es komplett trocken ist. Ich hatte also die falsche Entscheidung getroffen. Wir wussten, dass wir bei diesen Bedingungen stark sind, Runde für Runde wurde das Gefühl besser und dann wurden die Zeiten auch schneller. Ich bin ziemlich glücklich mit diesem Ergebnis. Es ist lange her, seit ich auf der Pole stand, es ist erst meine zweite. Perfektes Gefühl, ganz besonders hier zu Hause für Ducati.»

2. Pecco Bagnaia (Ducati): «Es war eines meiner härtesten MotoGP-Qualifyings. Es war wirklich schwierig zu verstehen, wie viel ich pushen kann. Ich bin glücklich, denn wir haben gut gearbeitet. Natürlich werde ich von Platz 5 losfahren, unser Ziel war es, im Qualifying unter die ersten 3 zu fahren, deshalb passt alles. Es war nicht einfach, aber wir haben unser Ziel erreicht.»

3. Enea Bastianini (Ducati): «Wir haben einen guten Job bei diesen schwierigen Bedingungen erledigt. Am Start war es wirklich nass, aber Runde für Runde wurde es besser. Am Ende habe ich sehr viel Druck gemacht, um wieder vorne zu landen. Dieser dritte Platz ist gut für mich, um ein starkes Rennen am Sonntag zu fahren. Gratulation an Jack für zur Pole-Position.»

MotoGP-Ergebnis Q2, Misano (3. September):

1. Miller, Ducati, 1:31,899 min

2. Bastianini, Ducati, 1:32,014 min, + 0,115 sec

3. Bezzecchi, Ducati, 1:32,048, + 0,149

4. Viñales, Aprilia, 1:32,118, + 0,219

5. Bagnaia*, Ducati, 1:31,914 min

6. Zarco, Ducati, 1:32,169, + 0,270

7. Marini, Ducati, 1:32,226, + 0,327

8. Quartararo, Yamaha, 1:32,246, + 0,347

9. Aleix Espargaró, Aprilia, 1:32,577, + 0,678

10. Oliveira, KTM, 1:32,775, + 0,876

11. Morbidelli, Yamaha, 1:33,351, + 1,452

12. Rins, Suzuki, 1:33,438, + 1,539



Die weitere Startaufstellung:

13. Martin, Ducati, 1:32,015 min

14. Di Giannantonio, Ducati, 1:32,276

15. Brad Binder, KTM, 1:32,600

16. Alex Márquez, Honda, 1:32,631

17. Pirro, Ducati, 1:32,658

18. Dovizioso, Yamaha, 1:32,663

19. Pol Espargaró, Honda, 1:32,826

20. Bradl, Honda, 1:32,838

21. Darryn Binder, Yamaha, 1:33,331

22. Nakagami, Honda, 1:33,484

23. Watanabe, Suzuki, 1:36,289

24. Gardner, KTM, 1:44,690

25. Raúl Fernández, KTM, 1:46,732



*= Grid-Penalty (3 Plätze zurück)