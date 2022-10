Abenteuer Motorrad: Von Kurven und Seen

Auch am zweiten Tag der «Abenteuer Motorrad»-Reise folgte ein Höhepunkt auf den nächsten. Die zehn Teilnehmer durften bei der Fahrt über Passstrassen das atemberaubende Panorama geniessen.

Bereits am ersten Tag hatten die beiden Zweierteams der Ost-Route auf ihren KTM-Bikes mehr als 270 km zurückgelegt. Und Michaela und Alois sowie Bettina und Christoph genossen die Fahrt, die in Mattighofen begann und in Kötschach Mauthen im MoHo Gailtaler Hof endete. Am zweiten Tag legte das Quartett 279 km zurück und kam dabei am Weissensee und am Millstätter See vorbei.

Die Tour führte sie über die Alpenstrasse Nockalm bis nach Mühlbach am See. Dazwischen legte die Gruppe auf der Glockenhütte einen Stopp ein, um sich traditionsgemäss mit einer grossen Portion Kaiserschmarrn für den letzten Teil der Tagesetappe zu stärken. Am Ende durften sie im MoHo Lederer übernachten.

Auch die Teilnehmer der West-Route hatten einen unvergesslichen zweiten Tag und legten 268 km zurück. Nach dem Start im MoHo «Der Pinzger» fuhren Dinah und Chris, Lea und Thomas sowie Tom und Roger über den Achenpass nach Deutschland an den Sylvensteinsee, der sich in der herbstlichen Kulisse von seiner schönsten Seite präsentierte.

Danach ging es weiter Richtung Süden und nachdem sie die Tiroler Gemeinde Kematen passiert hatten, fuhren sie über die kurvenreichen Strassen des Haimingerberges und den Alpenpass Pillerhöhe bis zum MoHo Lenz in See in Paznaum.

Weitere Informationen und Eindrücke zu den Gewinnerteams und zu den Routen gibt es auf der «Abenteuer Motorrad»-Website.