Leseraktion Abenteuer Motorrad: Im Biker-Paradies

Am vorletzten Tag der «Abenteuer Motorrad»-Reise konnten die Gewinner der SPEEDWEEK.com-Leseraktion auf ihren KTM-Bikes noch einmal durch traumhafte Landschaften kurven.

Das Team Ost konnte auf der 258 km langen Etappe des fünften Tages durch die Hauptlandschaften Österreichs kurven. Vom MoHo Rockenschaub in Liebenau ging es Richtung Süden in die niederösterreichische Hauptregion Waldviertel, wo sie eine traumhafte Herbstlandschaft erwartete.

Danach ging es auf den KTM-Bikes in die Wachau und weiter in die niederösterreichische Viertellandschaft «Mostviertel». Bettina und Michaela wagten zum Tagesabschluss bei 16 Grad Celsius Aussentemperatur den Sprung ins kühle Nass, bevor sie sich zusammen mit Alois und Christoph im MoHo Perbersdorfer Heurigen in Neuhofen an der Ybbs verwöhnen liessen.

Das Team auf der Westroute legte einen Kilometer weniger zurück, erlebte aber einen genauso unvergesslichen Tag. Vom MoHo Jausern startend ging es in die Marktgemeinde Lofer und weiter nach Deutschland. Dort durchquerten sie die Gemeinde Schneizlreuth im oberbayrischen Landkreis Berchtesgadener Land.

Über die die Rossfeld Alpenstrasse, die Deutschlands höchstgelegene Panoramastrasse ist, ging es zurück nach Österreich zur Postalm-Strasse, auf der das Team Ost bereits am dritten Tag unterwegs gewesen war. Schliesslich ging es talwärts an den Wolfgangsee, bevor sie den Hallstätter See erreichten und über den Gschütt-Pass ins Lammertal fuhren. In Altenmarkt wurden sie schliesslich im Landhotel & Gasthof Laudersbach begrüsst und verköstigt.

Weitere Informationen und Eindrücke zu den Gewinnerteams und zu den Routen gibt es auf der «Abenteuer Motorrad»-Website.