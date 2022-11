Álex Márquez (Ducati): Gelungener Start bei Gresini

Álex Márquez hat den Valencia-Test beim neuen Arbeitgeber Gresini Racing absolviert, der Spanier blickte nach Rang 15 auf einen erfolgreichen Tag zurück.

Die Zeitrechnung für Álex Márquez beim Ducati-Team Gresini Racing hat begonnen. Zwei Tage nach dem Saisonfinale, bei dem sich Werkskollege Francesco Bagnaia gegen Yamaha-Pilot Fabio Quartararo in der MotoGP-WM durchsetzte, ließ der Spanier nach seinen 73 Testrunden durchblitzen: «Die erste Runde auf dem Bike war ein bisschen komisch, aber ich konnte im Run eine 31,8 fahren. Insgesamt scheinen wir kompetitiv zu sein, das Bike kommt meinem Fahrstil entgegen. Das Gefühl ist sehr gut.»

Márquez spulte zwar sein Programm ab, lupenrein verlief der Testtag für den Moto2-Weltmeister von 2019 allerdings nicht. «Leider konnte ich die eine schnelle Runde nicht so angehen, wie ich es wollte. Aber das Wichtigste war, dass ich konstant eine gute Pace fahren konnte.» Der Gresini-Fahrer fügte an: «Auch wenn ich aufgrund der Power ein aggressives Bike erwartet habe, dem nicht so war, waren wir nur 0,6 Sekunden langsamer als Luca Marini. Aber uns steht noch Arbeit bevor.» Zu Bruder Marc fehlten Álex Márquez zwar nur 0,036 Sekunden, der ältere Márquez-Bruder absolvierte aber 23 Umläufe weniger.

Auch wenn Márquez aus vertraglichen Gründen einen Vergleich zwischen dem Honda- und Ducati-Bike vermied, betonte er: «Das Gresini-Bike lässt sich anders fahren. Ich habe zwar von anderen Ducati-Piloten gehört, dass die Front manchmal ein bisschen schwammig ist, aber ich hatte Grip.» Nun gelte es, das Gewonnene aus dem Valencia-Test mitzunehmen.

Valencia-Test, MotoGP (8.11.):

1. Marini, Ducati, 1:30,032 min

2. Viñales, Aprilia, + 0,225 sec

3. Bezzecchi, Ducati, + 0,230

4. Oliveira, Aprilia, + 0,335

5. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,366

6. Di Giannantonio, Ducati, + 0,451

7. Brad Binder, KTM, + 0,464

8. Martin, Ducati, + 0,544

9. Quartararo, Yamaha, + 0,546

10. Bastianini, Ducati, + 0,560

11. Zarco, Ducati, + 0,594

12. Bagnaia, Ducati, + 0,623

13. Marc Márquez, Honda, + 0,644

14. Morbidelli, Yamaha, + 0,659

15. Álex Márquez, Ducati, + 0,680

16. Pol Espargaró, GASGAS, + 0,725

17. Miller, KTM, + 0,755

18. Mir, Honda, +0,882

19. Nakagami, Honda, + 1,049

20. Rins, Honda, +1,196

21. Raúl Fernández, Aprilia, +1,308

22. Augusto Fernández, GASGAS, + 1,698

23. Pirro, Ducati, + 2,773