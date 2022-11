Bagnaia erhält Tissot-Uhr bei den FIM MotoGP Awards

In der Moto3 kam keiner an Izan Guevara heran

Francesco Bagnaia ist der beste MotoGP-Qualifier der Saison 2022. Uhrenhersteller Tissot verlieh dem MotoGP-Weltmeister im Rahmen der FIM MotoGP Awards eine Auszeichnung.

«Pecco» Bagnaia durfte am vergangenen Sonntag in Valencia nicht nur den Pokal des MotoGP-Weltmeisters und die Autoschlüssel für den BMW M3 Competition Touring entgegennehmen. Der Ducati-Werkspilot räumte zudem bei den «Tissot Pole of Poles» den Hauptpreis ab – eine Tissot PRX Powermatic 80 – 18k Gold Bezel.

Der Italiener lag zwar mit fünf Pole-Positions gleich auf mit Pramac-Pilot Jorge Martín, weil er aber mehr Front-Row-Starts hatte, erhielt der Ducati-Werkspilot den Preis von Alina Macias, der spanischen Tissot Brand-Managerin.

Für das Werk aus Borgo Panigale verrichteten Bagnaia und Martín 2022 in den Qualifyings den Löwenanteil, zehn der 16 Ducati-Pole-Positions gingen auf das Konto der beiden Piloten. Die übrigen sechs ersten Startplätze fixierten Johann Zarco (Pramac), Jack Miller (ab 2023 bei KTM), Marco Bezzecchi (Mooney VR46 Racing) und Fabio di Giannantonio (Gresini Racing).

Bagnaia musste bis zum sechsten Rennen der Saison auf seine erste Pole-Position warten, beim Spanien-GP in Jerez platzte schließlich der Knoten für den 25-Jährigen.

In der Moto2 hatten bei elf verschiedenen Pole-Settern Aron Canet (Flexbox HP 40), Ai Ogura (Idemitsu Honda) und Celestino Vietti (Mooney VR46 Racing) mit je drei ersten Startplätzen die Nase vorne. Weil aber Canet die meisten Front-Row-Starts vorweisen konnte, durfte er sich über eine Tissot T-Touch Connect Solar freuen.

Izan Guevara (GASGAS) ging als bester Qualifier der Moto3 mit einer Tissot PRX Powermatic 80 nach Hause; dem Spanier gelangen fünf Pole-Positions. Mit vier ersten Startplätzen hatte Dennis Foggia (Leopard Racing) als erster Kontrahent leicht das Nachsehen.

Die Pole Positions 2022

MotoGP

Pecco Bagnaia 5

Jorge Martin 5

Aleix Espargaro 2

Johann Zarco 2

Enea Bastianini 1

Marco Bezzecchi 1

Fabio Di Giannantonio 1

Marc Marquez 1

Jack Miller 1

Fabio Quartararo 1



Moto2

Aron Canet 3

Ai Ogura 3

Celestino Vietti 3

Fermin Aldeguer 2

Jake Dixon 2

Augusto Fernandez 2

Pedro Acosta 1

Cameron Beaubier 1

Somkiat Chantra 1

Alonso Lopez 1

Sam Lowes 1

Moto3

Izan Guevara 5

Dennis Foggia 4

Deniz Oncu 3

Ayumu Sasaki 2

Sergio Garcia 1

Dani Holgado 1

Andrea Migno 1

Diogo Moreira 1

Tatsuki Suzuki 1

Carlos Tatay 1