FIM Awards in Valencia: Die Ehrung der Champions

Noch am Sonntagabend kleideten sich die neuen Weltmeister in ihren feinsten Zwirn und traten bei den FIM Awards auf die Bühne.

Bei der traditionellen «FIM MotoGP Awards Ceremony» ging am Sonntag nach dem WM-Finale in Valencia die erste Weltmeister-Ehrung über die Bühne. Auf dem Ricardo Tormo Circuit war der Vorhang nach einer Saison mit unheimlich viel Spannung gefallen, also konnten die Helden gefeiert werden, die ihre Kapitel für die GP-Geschichtsbücher geschrieben haben.

Die Champions und Sieger von 2022 beschlagnahmten die Bühne, sie standen im Mittelpunkt: Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo Team), Moto2-World Champion Augusto Fernández (Red Bull KTM Ajo) and Moto3-World Champion Izan Guevara (Valresa GASGAS Aspar Team) sorgten für die Schlagzeilen.

Die Awards wurden von Gavin Emmett (BT Sports) und Alina Marzi (ServusTV) präsentiert; FIM-Präsident Jorge Viegas und Dorna Sports- CEO Carmelo Ezpeleta zeichneten die neuen Weltmeister aus.

Ducati-Star Bagnaia sorgte 2022 in der MotoGP für Furore, denn er gewann als erster Fahrer seit Rossi 2009 als Italiener die Königsklasse. Er ist der erste Italiener auf einem italienischen Fabrikat seit Agostini auf MV Agusta 1972, dem dieses Kunststück in der Königsklasse gelungen ist. Dabei lag der Moto2-Weltmeister von 2018 nach dem GP-von Deutschland schon 91 Punkte hinter Leader Fabio Quartararo...

Ducati gelang erstmals der Gewinn der «Triple Crown», denn sie räumten auch die Titel in der Marken- und Team-WM ab. Dazu gewann «Pecco» auch den BMW M Award als «Best Qualifier in der MotoGP». Er bekam den 1. Preis von BMW-Manager Timo Resch, nämlich einen BMW M3 Competition Touring mit Reihensechszylinder-Turbomotor und 510 PS. Wert: ca. 90.000 Euro.

Fabio Quartararo (Monster Energy Yamaha MotoGP) wurde als Vizeweltmeister auf die Bühne geholt, dazu der WM-Dritte Enea Bastianini (Gresini Racing MotoGP). «La Bestia» durfte auch die Auszeichnung als bester Fahrer aus einem Kundenteam in Empfang nehmen.

Die «Tissot Pole of Poles»-Gewinner sind Bagnaia, Aron Canet (Flexbox HP 40) und Izan Guevara in der MotoGP, Moto2 und Moto3; auch sie durften ihre Preise mitnehmen.

Der «MotoGP Rookie of the Year Award» wurde von Paolo Simoncelli an Marco Bezzecchi (Mooney VR46 Racing Team) überreicht. In den zwei kleinen Klassen gewannen ihn Pedro Acosta (Red Bull KTM Ajo) und Diogo Moreira (MT Helmets - MSI), der als bester Moto3-Neuling abschnitt.

Kalex dominierte als Konstrukteur zum elften Mal in Serie die Konstrukteurs-WM in der Moto2-Klasse, GASGAS triumphierte erstmals in der Moto3-Marken-WM.

Als FIM Finetwork JuniorGP-Champion und Red Bull MotoGP Rookies Cup-Gewinner wurde José Antonio Rueda geehrt, der beide Titel absahnte.