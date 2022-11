Binder: «Unglaublich, dass wir Vize-Weltmeister sind»

Brad Binder schrammte in Valencia nur vier Zehntelsekunden am Sieg vorbei

Brad Binder und Miguel Oliveira haben in der Saison 2022 Geschichte für KTM geschrieben, denn die Mattighofener sind erstmals Vize-Weltmeister in der MotoGP-Klasse.

KTM holte am Ende der MotoGP-Saison 2022 das Maximum heraus: Im Saisonfinale erreichten Brad Binder und Miguel Oliveira das Ziel als Zweiter bzw. Fünfter und sorgten mit den gesammelten 31 Punkten dafür, dass man Aprilia Racing in der Teamwertung noch um drei Zähler schlug.

Der Südafrikaner Binder, der in der Saison 2023 nicht mehr Oliveira (Wechsel zum Aprilia-Kundenteam RNF), sondern Jack Miller (Neuzugang vom Ducati Lenovo Team) als Teamkollegen haben wird, musste den Erfolg in der Team-WM erst aufarbeiten. Nach einigen Momenten sickerte beim KTM-Piloten dann aber doch die Realität ein.

Binder erklärte: «Als ich gehört habe, dass wir Vize-Weltmeister in der Teamwertung sind, dachte ich zunächst, dass das ein Fehler ist. Aber es ist unglaublich, dass wir diesen Erfolg erzielt haben.»

Eine einfache Triumphfahrt war das Valencia-Rennen allerdings nicht, denn das KTM-Duo Binder und Oliveira war auf Schützenhilfe angewiesen und profitierte vom Doppelausfall des Aprilia-Gespanns Aleix Espargaró und Maverick Viñales.

Der Südafrikaner betonte aber, dass die Vize-Weltmeisterschaft auch auf der Arbeit der Ingenieure und Mechaniker beruht. Denn KTM lieferte ein neues Chassis, Binder kam das agilere Bike deutlich entgegen. Der 27-Jährige führte weiter aus, dass er sich mit fortlaufender Renndauer in den Kurven so positionieren konnte, dass er in der Beschleunigungsphase einen Vorteil gegenüber der Konkurrenz hatte. Doch verdeutlichte der Moto3-Weltmeister von 2016 Sekunden später, dass man bei KTM weiterhin am Qualifying-Speed arbeiten müsse.

Das letzte Rennen in der Saison 2022 war für Binder auch von den Duellen mit Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo Team) und Fabio Quartararo (Monster Energy Yamaha MotoGP) geprägt. «Zu Beginn des Rennens war ich direkt hinter Pecco und Fabio und sah im Dashboard, wie der Reifendruck im Vorderreifen stieg. Da hatte ich Probleme beim Bremsen und hatte kein gutes Gefühl, während ich durch die Kurve fuhr. Um zu überholen, musste ich aber ein wenig später bremsen, wollte allerdings weder Fabio noch Pecco abräumen. Zwar habe ich beide überholt, habe dadurch aber viel Zeit verloren», rundete Binder ab, der sich übrigens hinter der Windschutzscheibe versteckte, um dem fliegenden Winglet von Bagnaias Ducati auszuweichen.

MotoGP-Ergebnis, Valencia (6.11.):

1. Rins, Suzuki, 27 Rdn in 41:22,250 min

2. Brad Binder, KTM, + 0,396 sec

3. Martin, Ducati, + 1,059

4. Quartararo, Yamaha, + 1,911

5. Oliveira, KTM, + 7,122

6. Mir, Suzuki, + 7,735

7. Marini, Ducati, + 8,524

8. Bastianini, Ducati, + 12,038

9. Bagnaia, Ducati, + 14,441

10. Morbidelli, Yamaha, + 14,676

11. Bezzecchi, Ducati, + 17,655

12. Raúl Fernández, KTM, + 24,870

13. Gardner, KTM, + 26,546

14. Nakagami, Honda, + 26,610

15. Di Giannantonio, Ducati, + 31,819

16. Crutchlow, Yamaha, + 1:28,870 min

17. Alex Márquez, Honda, + 1 Runde

– Miller, Ducati, + 5 Runden

– Zarco, Ducati, + 12 Runden

– Viñales, Aprilia, + 12 Runden

– Marc Márquez, Honda, + 18 Runden

– Pol Espargaró, Honda, + 23 Runden

– Darryn Binder, Yamaha, + 23 Runden

– Aleix Espargaró, Aprilia, + 24 Runden

MotoGP-WM-Endstand (nach 20 Rennen):

1.Bagnaia 265. 2. Quartararo 248 Punkte. 3. Bastianini 219. 4. Aleix Espargaró 212. 5. Miller 189. 6. Brad Binder 188. 7. Rins 173. 8. Zarco 166. 9. Martin 152. 10. Oliveira 149. 11. Viñales 122. 12. Marini 120. 13. Marc Márquez 113. 14. Bezzecchi 111. 15. Mir 87. 16. Pol Espargaró 56. 17. Alex Márquez 50. 18. Nakagami 48. 19. Morbidelli 42. 20. Di Giannantonio 24. 21. Dovizioso 15. 22. Raúl Fernández 14. 23. Remy Gardner 13. 24. Darryn Binder 12. 25. Crutchlow 10. 26. Bradl 2.

Konstrukteurs-WM:

1. Ducati 448 Punkte. 2. Yamaha 256. 3. Aprilia 248. 4. KTM 240. 5. Suzuki 199. 6. Honda 155.

Team-WM:

1. Ducati Lenovo Team 454 Punkte. 2. Red Bull KTM Factory 337. 3. Aprilia Racing 334. 4. Prima Pramac Racing 318. 5. Monster Energy Yamaha 290. 6. Suzuki Ecstar 260. 7. Gresini Racing 243. 8. Mooney VR46 Racing 231. 9. Repsol Honda 171. 10. LCR Honda 98. 11. WithU Yamaha RNF 37. 12. Tech3 KTM Factory 27.