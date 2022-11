Brad Binder: «Das Team steht hinter mir»

Brad Binder bekommt mit Jack Miller einen neuen Teamkollegen im KTM-Werksteam. Der Südafrikaner weiß um seine und die Qualitäten des Teams.

Seit 2015 ist Brad Binder bei KTM (MotoGP, Moto2 und Moto3) und wird zumindest bis zum Ende der Saison 2024 für das Werk aus Mattighofen fahren. Mit 52 MotoGP-Starts in der Hinterhand, bekommt der Südafrikaner den Veteranen Jack Miller für 2023 als Teamkollegen, der bereits zu Moto3-Zeiten für KTM fuhr.

Binder bewies in der vergangenen Saison seine Stärken meist dann, wenn es zählte. Der 27-Jährige brachte die RC16 an ihre Grenzen und belohnte sich für seine Einsätze mit drei zweiten Plätzen. Zudem belegte Binder in der WM-Wertung Rang sechs und lag nur einen mageren Zähler hinter Japan-Sieger Miller (189 zu 188 Punkte), hatte aber 39 Punkte mehr als Ex-Teamkollege Miguel Oliveira auf dem Konto.

«Seit ich für KTM in der MotoGP fahre, waren die Rennen immer unsere Stärke. Das ist fantastisch, denn an den Sonntagen bekommen wir die Punkte», erklärte Binder gegenüber «MotoGP.com» und führte fort: «Ich weiß, dass ich in den Rennen, egal ob das Wochenende gut oder schlecht verläuft, zulegen kann.»

Abschließend betonte der KTM-Werkspilot: «Ich bin zuversichtlich, dass das Team hinter mir steht und wir angreifen können. Ich bin sehr glücklich darüber, wie die Situation ist.»

MotoGP-Ergebnis, Valencia (6.11.):

1. Rins, Suzuki, 27 Rdn in 41:22,250 min

2. Brad Binder, KTM, + 0,396 sec

3. Martin, Ducati, + 1,059

4. Quartararo, Yamaha, + 1,911

5. Oliveira, KTM, + 7,122

6. Mir, Suzuki, + 7,735

7. Marini, Ducati, + 8,524

8. Bastianini, Ducati, + 12,038

9. Bagnaia, Ducati, + 14,441

10. Morbidelli, Yamaha, + 14,676

11. Bezzecchi, Ducati, + 17,655

12. Raúl Fernández, KTM, + 24,870

13. Gardner, KTM, + 26,546

14. Nakagami, Honda, + 26,610

15. Di Giannantonio, Ducati, + 31,819

16. Crutchlow, Yamaha, + 1:28,870 min

17. Alex Márquez, Honda, + 1 Runde

– Miller, Ducati, + 5 Runden

– Zarco, Ducati, + 12 Runden

– Viñales, Aprilia, + 12 Runden

– Marc Márquez, Honda, + 18 Runden

– Pol Espargaró, Honda, + 23 Runden

– Darryn Binder, Yamaha, + 23 Runden

– Aleix Espargaró, Aprilia, + 24 Runden





MotoGP-WM-Endstand (nach 20 Rennen):

1.Bagnaia 265. 2. Quartararo 248 Punkte. 3. Bastianini 219. 4. Aleix Espargaró 212. 5. Miller 189. 6. Brad Binder 188. 7. Rins 173. 8. Zarco 166. 9. Martin 152. 10. Oliveira 149. 11. Viñales 122. 12. Marini 120. 13. Marc Márquez 113. 14. Bezzecchi 111. 15. Mir 87. 16. Pol Espargaró 56. 17. Alex Márquez 50. 18. Nakagami 48. 19. Morbidelli 42. 20. Di Giannantonio 24. 21. Dovizioso 15. 22. Raúl Fernández 14. 23. Remy Gardner 13. 24. Darryn Binder 12. 25. Crutchlow 10. 26. Bradl 2.





Konstrukteurs-WM:

1. Ducati 448 Punkte. 2. Yamaha 256. 3. Aprilia 248. 4. KTM 240. 5. Suzuki 199. 6. Honda 155.





Team-WM:

1. Ducati Lenovo Team 454 Punkte. 2. Red Bull KTM Factory 337. 3. Aprilia Racing 334. 4. Prima Pramac Racing 318. 5. Monster Energy Yamaha 290. 6. Suzuki Ecstar 260. 7. Gresini Racing 243. 8. Mooney VR46 Racing 231. 9. Repsol Honda 171. 10. LCR Honda 98. 11. WithU Yamaha RNF 37. 12. Tech3 KTM Factory 27.