Motorrad-GP von Deutschland bejubelt Rekordkulisse

Die MotoGP hat für 2022 ihren bestbesuchten WM-Lauf gefunden. Beim Sachsenring-GP sorgten nämlich 230.000 Zuschauer für einen Rekordkulisse auf der Traditionsstrecke.

Die deutschen Fans dürfen nach der Saison 2022 noch über einen Weltmeistertitel jubeln – wenn auch über einen inoffiziellen. Denn auf der Traditionsstrecke Sachsenring waren vor beim Deutschland-GP 232.202 Fans zu Gast und sorgten dafür, dass der seit 2011 – im Moto2-Weltmeister-Jahr von Stefan Bradl – erreichte Rekord von 230.133 Besuchern eingestellt wurde.

Doch muss man diese Zahl mit Vorsicht genießen, stammt doch ein beachtlicher Teil der Tickets aus dem Jahr 2020, als aufgrund der Covid-19-Pandemie nicht gefahren wurde. Und 2021 avancierte der Lauf zum Geisterrennen. Dennoch lässt sich ein Fakt nicht abwenden: Bei den letzten 15 MotoGP-Veranstaltungen in Sachsen wurden zwölf Mal mehr als 200.000 Tickets verkauft.

Allerdings wurde nicht nur im Hexenkessel von Hohenstein-Ernstthal die Schallmauer von 200.00 Fans im Jahr 2022 durchbrochen. Auch in Frankreich verzeichneten die Veranstalter einen regelrechten Ansturm, unter dem Strich wurden an drei Tagen 225.000 Tickets verkauft – dank Quartararo und Zarco. Global gerechnet strömten etwa 2,4 Millionen Zuschauer an die Strecken der MotoGP.

Der Liqui Moly Motorrad Grand Prix Deutschland findet in der Saison 2023 vom 16. bis 18. Juni statt, der Ticket-Vorverkauf läuft bereits an. Erhältlich sind die Karten im ADAC-Online-Ticketshop, telefonisch über die Hotline 03723/8099111 oder per E-Mail an info@sachsenring-event.de. Die Ticket-Preise starten bei 29 Euro.

Der provisorische GP-Kalender 2023

26. März: Portimão/Portugal

02. April: Termas de Río Hondo/Argentinien (F1 Australien)

16. April: Circuit of The Americas/Texas (F1 China)

30. April: Jerez/Spanien (F1 Aserbaidschan)

14. Mai: Le Mans/Frankreich

11. Juni: Mugello/Italien

18. Juni: Sachsenring/Deutschland (F1 Kanada)

25. Juni: Assen/Niederlande

09. Juli: Sokol Circuit/Kasachstan** (F1 Grossbritannien)

06. August: Silverstone/GB

20. August: Red Bull Ring/Österreich

03. September: Catalunya/Spanien (F1 Italien)

10. September: Misano/Italien

24. September: Buddh Circuit/Indien** (F1 Japan)

01. Oktober: Motegi/Japan

15. Oktober: Mandalika/Indonesien

22. Oktober: Phillip Island/Australien (F1 Austin)

29. Oktober: Buriram/Thailand (F1 Mexiko)

12. November: Sepang/Malaysia

19. November: Losail Circuit/Katar* (18.11. F1 Las Vegas)

26. November: Valencia/Spanien (F1 Abu Dhabi)



* = Nachtrennen bei Flutlicht

** = Strecke noch nicht homologiert