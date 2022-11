Große Ehre für MotoGP-Weltmeister Pecco Bagnaia 14.11.2022 - 15:45 Von Nora Lantschner

© CONI/Simone Ferraro CONI-Präsident Giovanni Malagò beglückwünschte Pecco Bagnaia © CONI/Simone Ferraro Pecco Bagnaia erhielt das Collare d’Oro von Sportminister Andrea Abodi Zurück Weiter

Ducati-Star Pecco Bagnaia absolviert zu Hause in Italien nach wie vor ein strammes Programm: Nach seinem Triumph in Valencia ging es zuerst auf die EICMA in Mailand und nun zu einer prestigeträchtigen Ehrung nach Rom.