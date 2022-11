«Diggia» und Social Media: «Ein mächtiges Werkzeug»

Am Ende seiner durchwachsenen Rookie-Saison in der MotoGP-WM lieferte Fabio Di Giannantonio mit einer offenen Wortmeldung auf Instagram Gesprächsstoff. Wie der Gresini-Ducati-Pilot zum Thema Social Media steht.

Fabio Di Giannantonio ist ein junger Fahrer, der die sozialen Netzwerke nicht als lästige PR-Pflicht sieht, sondern gerne und durchaus geschickt nutzt, um die eigenen Followers und die MotoGP-Fangemeinde miteinzubeziehen. Als es in den asiatischen Grand Prix zum Saisonende alles andere als nach Wunsch lief, ließ der 24-jährige Römer dann auch auf Instagram Luft ab.

Im Nachhinein musste Di Giannantonio dazu einiges klarstellen. Denn mit dem Verweis auf ein «neues Kapitel» hatte der Überraschungs-Pole-Mann von Mugello keineswegs auf einen Abschied hindeuten wollen, sondern auf die Zusammenarbeit mit Frankie Carchedi, dem bisherigen Crew-Chief von Joan Mir.

War «Diggia» denn überrascht, dass seine Instagram-Wortmeldung so großes Aufsehen erregt hat? Oder ist es das Publikum einfach nicht gewohnt, wenn sich ein heutiger MotoGP-Pilot so offen äußert? «Meiner Meinung nach war es mehr das», antwortete der Gresini-Fahrer auf die Frage von SPEEDWEEK.com. «Ich habe die Social-Media-Kanäle immer auf eine sehr offene und normale Art und Weise verwendet. Um den Großteil von dem, was auf meinem Profil passiert, kümmere ich mich selbst. Ich veröffentliche viele Posts und das war vielleicht keiner von den üblichen ‚Malaysia, Race P17‘-Posts», gab der Italiener zu bedenken.

Sollten die Fahrer denn mehr in diese Richtung gehen und dem Zuschauer mehr Einblicke in das Rennfahrer-Dasein geben? Immerhin wird seit den Rücktritten von Lorenzo, Rossi und Co. immer wieder darüber diskutiert, dass der MotoGP-WM die Charakterköpfe fehlen und das Interesse nachlässt.



Di Giannantonio grübelte kurz und erklärte dann: «Die sozialen Netzwerke sind sicherlich ein mächtiges Werkzeug. Wir haben eine Stimme, die von vielen Leuten gehört wird. Diese ‚Macht‘ kann man nutzen, um positive Botschaften zu verbreiten und vielleicht auch, um die andere Person, die gerade zuhört, auf gewisse Weise zu inspirieren. Generell sollten wir unsere Stimme dafür nutzen, um positive Nachrichten zu verbreiten – vor allem für die jüngere Generation. Ich in meinem Fall versuche einfach, auch auf den sozialen Netzwerken ich selbst zu sein», unterstrich Diggia.

