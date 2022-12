Weihnachtsauktion: Signierte Stücke der MotoGP-Stars

© Two Wheels for Life

Einzigarte Erinnerungsstücke schenken und gleichzeitig Gutes tun: Zu Gunsten der MotoGP-Stiftung «Two Wheels for Life» werden noch bis Montag einmalige Exponate versteigert.

Wer noch auf der Suche nach einem besonderen Weihnachtsgeschenk ist oder sich ein Stück der MotoGP-Saison 2022 nach Hause holen will, hat noch Montag, 12. Dezember auf CharityStars die Möglichkeit dazu. Dann werden die Exponate der «2022 MotoGP Holiday Auctions» an den Höchstbietenden vergeben.

Zur Auswahl stehen unter anderem gebrauchte Bremsscheiben von LCR Honda, signierte Knieschleifer von Marc und Alex Márquez, Taka Nakagami und Luca Marini oder ein Ducati-Lenovo-Pulli mit den Autogrammen von Weltmeister Pecco Bagnaia und Jack Miller.

Valentino Rossi darf auch im ersten Jahr nach seinem Rücktritt nicht fehlen, der neunfache Weltmeisters hat eine VR46-Flagge signiert. Zum wohl letzten Mal werden auch zwei Polo-Shirts in den Farben von Suzuki Ecstas angeboten – ein Exponat, welches nach dem Suzuki-Rückzug schon bald großen Seltenheitswert haben dürfte.

Der Erlös aus der Auktion geht an die offizielle MotoGP-Stiftung «Two Wheels for Life», die seit 1989 auf Motorrädern selbst die entlegensten Orte in Afrika aufsuchen, um den den Ärmsten Hilfe und Unterstützung in der Not zu bieten.