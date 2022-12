Tipp für Weihnachten: Sachsenring mit der Familie

Noch auf der Suche nach dem perfekten Weihnachtsgeschenk? Der Liqui Moly Motorrad Grand Prix Deutschland hat für 2023 interessante Tarife und neue Ticketvarianten im Angebot, vor allem für Familien.

Vom 16. bis 18. Juni 2023 wird der 25. Grand Prix auf dem neuen Sachsenring stattfinden. Interessant in der Vorweihnachtszeit: Tickets gibt es bereits ab 29 Euro und bis zum 31. Januar 2023 noch zum Vorverkaufstarif.

«Der Liqui Moly Motorrad Grand Prix hat in diesem Jahr mit einer Rekordkulisse bewiesen, dass er Deutschlands Motorsportevent Nr. 1 ist. Wir freuen uns auf den 25. Grand Prix auf dem neuen Sachsenring im kommenden Jahr, der zum traditionellen Termin Mitte Juni stattfinden wird. Mit neuen Ticketangeboten machen wir den Motorrad Grand Prix noch attraktiver, insbesondere für Familien», versprach ADAC Sportpräsident Dr. Gerd Ennser.

Zur Erinnerungen: In diesem Jahr sorgten insgesamt 232.202 Zuschauer für eine Rekordkulisse. Doch viele Tickets stammten von 2020, als kein Rennen stattfand. 2021 wurde der Grand Prix als Geisterrennen ausgetragen – ohne Zuschauer. Deshalb hat sich der ADAC für das kommende Jahr ein paar neue Attraktionen einfallen lassen, denn es soll auch 2023 wieder ein möglichst volles Haus geben.

So wird 2023 schon der Freitag mit dem neuen «Friday-for-all»-Ticket interessanter. Das Ticket kostet 29 Euro und ermöglicht den Inhabern am Freitag Zugang zum Stehplatzbereich und auf alle verfügbaren Tribünenplätze.

Auch Familien profitieren: Kinder unter 14 Jahren haben gratis Zugang in die Stehplatzbereiche. Beim neu eingeführten Kindertribünenticket für Fans unter 14 Jahren gibt es im Vorverkauf 50 Prozent Rabatt für die Tribünen T2, T4, T7 und T13. Dieses Angebot gilt für die Ticket-Kategorien Platin (Drei-Tages-Ticket) und Gold (Samstag/Sonntag).

Erstmals im Angebot ist das Flex-Ticket mit freier Sitzplatzwahl am Freitag, einem Sitzplatz am Samstag für die Qualifyings und das Sprintrennen auf der Dekra-Tribüne T13 und am Sonntag auf der Honda-Tribüne T7.

Perfekt als Weihnachtsgeschenk eignet sich auch ein Gutschein für den Online-Ticketshop zum Liqui Moly Motorrad Grand Prix Deutschland: Die Gutscheine gibt es im Wert von 15, 25, 50, 100, 150 oder 180 Euro (ab Erwerb drei Jahre lang gültig).

Karten sind im Online-Ticketshop unter adac.de/motogp, telefonisch über die Hotline 03723/8099111 oder per Mail an info@sachsenring-event.de erhältlich.

Der MotoGP-Kalender 2023

26. März: Portimão/Portugal

02. April: Termas de Río Hondo/Argentinien (F1 Australien)

16. April: Circuit of The Americas/Texas

30. April: Jerez/Spanien (F1 Aserbaidschan)

14. Mai: Le Mans/Frankreich

11. Juni: Mugello/Italien

18. Juni: Sachsenring/Deutschland (F1 Kanada)

25. Juni: Assen/Niederlande

09. Juli: Sokol Circuit/Kasachstan** (F1 Grossbritannien)

06. August: Silverstone/GB

20. August: Red Bull Ring/Österreich

03. September: Catalunya/Spanien (F1 Italien)

10. September: Misano/Italien

24. September: Buddh Circuit/Indien** (F1 Japan)

01. Oktober: Motegi/Japan

15. Oktober: Mandalika/Indonesien

22. Oktober: Phillip Island/Australien (F1 Austin)

29. Oktober: Buriram/Thailand (F1 Mexiko)

12. November: Sepang/Malaysia

19. November: Losail Circuit/Katar* (18.11. F1 Las Vegas)

26. November: Valencia/Spanien (F1 Abu Dhabi)



* = Nachtrennen bei Flutlicht

** = Strecke noch nicht homologiert