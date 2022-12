Tipp für Yamaha-Fans: Fan Area auf dem Sachsenring

MotoGP-Star Fabio Quartararo zu Besuch in der Yamaha Fan Area

Eine Geschenkidee für echte Yamaha-Fans: Wie wäre es mit einem limitierten Ticket für die exklusive «Yamaha Fan Area» am Rennwochenende des Deutschland-GP 2023?

Beim Motorrad Grand Prix Deutschland gab es in diesem Jahr zum ersten Mal eine «Yamaha Fan Area», die auch Fabio Quartararo besuchte. Nach der erfolgreichen Premiere wird es diesen VIP-Bereich für Yamaha-Liebhaber auch 2023 geben.

Dabei handelt es sich um eine separate Fläche neben der Yamaha Tribüne T6. Geöffnet ist die Area am Samstag und Sonntag des Rennwochenendes, also am 17. und 18. Juni 2023.

Maximal 300 Personen erhalten Zutritt zur Yamaha Fan Area. Das entsprechende Zusatz-Ticket kostet 55 Euro. Vertrieben wird es ausschließlich über das Yamaha-Händlernetz, ab sofort sind die Tickets bei allen teilnehmenden Yamaha-Partnern erhältlich.

Das Ticket beinhaltet ein Yamaha-Package, kostenlose Getränke (unbegrenzt Wasser und Softdrinks sowie Freibier während der Happy-Hour am Samstagabend) und drei Essen im Catering-Bereich (Samstagmittag und -abend sowie Sonntagmittag).

Wer mit dem Motorrad anreist, kann sein Bike auf dem reservierten Parkplatz abstellen und seine Motorradbekleidung in der Yamaha Fan Area abgeben.

Aufgepasst: Das Zusatz-Ticket für die Yamaha Fan Area ist keine MotoGP-Eintrittskarte. Um auf das Gelände des Sachsenrings zu kommen, wird zwingend ein Einlass-Ticket benötigt. Für Yamaha-Fans bietet sich natürlich die Yamaha Tribüne T6 an, es kann aber genauso ein beliebiges Ticket für jede andere Tribüne oder den Stehplatzbereich sein (mehr zu den neuen Ticket-Varianten hier).