Diese Rennen bestreitet Valentino Rossi 2023 im BMW

Valentino Rossi gibt auch im kommenden Jahr wider im Automobilsport Vollgas. Doch anstatt eines Audi R8 pilotiert «Il Dottore» dann einen BMW M4 GT3. Sein Rennprogramm ist richtig voll. Los geht es schon Mitte Januar.

Valentino Rossi hat es auf zwei Rädern zum Status eines echten Superstars gebracht. In seiner Karriere holte er insgesamt neun WM-Titel und begeisterte die Massen. Seit 2022 sucht er sich bekanntlich eine neue Herausforderung und stieg in Vollzeit in den Vierradsport ein. In einem Audi R8 LMS GT3 vom belgischen Team WRT bestritt Rossi die GT World Challenge Europe und konnte einige starke Rennen darbieten. Zur Saison 2023 wechselt WRT von Audi zu BMW - und auch Rossi geht diesen Weg mit.

Somit bestreitet er die Rennen im kommenden Jahr in einem BMW M4 GT3. (Turbo-Reihensechszylinder mit 3 Litern Hubraum und bis zu 590 PS). «Ich freue mich sehr, meine Zusammenarbeit mit dem WRT-Team auch 2023 fortsetzen zu können», so Rossi. «Das wird ein wichtiges Jahr für uns, da wir mit einem neuen Fahrzeug an den Start gehen werden. Die bisherigen Tests mit dem BMW M4 GT3 liefen aber sehr gut, und ich kann es kaum erwarten, damit ins Rennen zu gehen.»

Den ersten Auftritt wird der 43-Jährige schon im Januar haben. Am Wochenende des 14./15. Januar 2023 absolviert er das 24h Rennen in Dubai. Dabei teilt sich der 43-Jährige das Cockpit mit BMW-Werksfahrer Maxime Martin, Sean Gelael aus Indonesien und dem Briten Tim Whale. Zu diesem Quartett stößt noch ein fünfter Fahrer, dessen Identität später verraten wird.

Gleich im Februar geht es für Rossi mit Vollgas weiter - dann in Australien. Bei den legendären 12h Bathurst (4./5. Februar 2023) fährt Rossi gemeinsam mit Maxime Martin und Augusto Farfus, der ebenfalls BMW-Werksfahrer ist. Das Rennen auf dem Mount Panorama zählt zur Intercontinental GT Challenge. Das ist eine Art inoffizielle GT3-WM mit jeweils einem Event pro Kontinent. Ob Rossi noch an anderen IGTC-Rennen teilnimmt, wurde bislang noch nicht verkündet.

Rossis Hauptprogramm ist dann der erneute Einsatz in der GT World Challenge Europe - also genau dort, wo er schon 2022 angetreten ist. Dieses Championat besteht aus zehn Rennwochenenden, die allesamt in Europa stattfinden. Rossi wird die fünf Sprint-Events zusammen mit Maxime Martin in Angriff nehmen. Bei den fünf Langstrecken-Rennen kommt Augusto Farfus als dritter Pilot hinzu. Saisonstart ist am 22./23. April 2023 im italienischen Monza.