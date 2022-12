Bagnaia will Ducati von Suzuka-Teilnahme überzeugen 16.12.2022 - 16:55 Von Nora Lantschner

© Ducati Claudio Domenicali, Pecco Bagnaia, Alvaro Bautista und Gigi Dall'Igna © Ducati So sieht die Bagnaia-Replica aus Zurück Weiter

Mit dem MotoGP-Titel ging für Pecco Bagnaia in diesem Jahr ein Lebenstraum in Erfüllung. In Zukunft würde er mit Ducati gerne noch das prestigeträchtige Acht-Stunden-Rennen von Suzuka in Angriff nehmen.