Das Design des Jahres: Gresini-Ducati im Retro-Look

Misano-Renntag: Enea Bastianini in Aktion

Der Jahresrückblick von SPEEDWEEK.com führt uns heute nach Italien zum diesjährigen Misano-GP: Enea Bastianini glänzte bei seinem Heimrennen fast ganz in Weiß.

Gresini Racing trat nach sieben Jahren Joint-Venture mit Aprilia in der Saison 2022 erstmals wieder als eigenständiges Independent Team auf. Nadia Padovani hatte nach dem Tod von Fausto Gresini die Mannschaft aus Faenza übernommen und das ehrgeizige MotoGP-Projekt ihres Mannes mit Unterstützung der gemeinsamen Söhne Luca und Lorenzo sowie des Kaufmännischen Direktors Carlo Merlini entschlossen fortgeführt.

Mut und Einsatz wurden belohnt: Enea Bastianini siegte gleich beim Saisonauftakt 2022 in Doha und machte Padovani im ersten Rennen als neu formiertes Ducati-Kundenteam zur ersten weiblichen Teamchefin, die ein MotoGP-Rennen gewann.

Drei weitere Triumphe in Austin, Le Mans und Aragón folgten. Die «Bestia» schloss die WM schließlich mit insgesamt sechs Podestplätzen und einer Pole-Position auf Gesamtrang 3 ab. Dazu kam für Gresini noch eine zweite, sensationelle Pole durch Rookie Fabio Di Giannantonio beim Italien-GP in Mugello.

Die Gresini-Truppe sorgte 2022 aber nicht nur dank der beachtlichen Ergebnisse für Gesprächsstoff. Schon bei der Teampräsentation zu Beginn des Jahres schied die eigenwillige Farbwahl – eine Kombination aus Ducati-Rot und einem hellen Blauton – die Geister.

Dafür waren sich die MotoGP-Fans dann beim Misano-GP so gut wie einig: Mit dem Retro-Look landete Gresini Racing beim Heimrennen aus grafischer Sicht einen Volltreffer. Das schlichte Design war eine Hommage an den im Februar 2021 verstorbenen Teamchef Fausto Gresini, 125er-Weltmeister 1985 und 1987, und orientierte sich an dessen Garelli.

Mit der weißen GP21 fuhr Bastianini in Misano nach einem spannenden Fight bis auf die letzten Meter als Zweiter auch auf das Podest – knapp hinter seinem künftigen Ducati-Lenovo-Teamkollegen und Weltmeister Pecco Bagnaia.

MotoGP-Ergebnis, Misano (4. September):

1. Pecco Bagnaia (I), Ducati, 27 Runden in 41:43,199 min

2. Enea Bastianini (I), Ducati, +0,034 sec

3. Maverick Viñales (E), Aprilia, +4,212

4. Luca Marini (I), Ducati, +5,283

5. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +5,771

6. Aleix Espargaró (E), Aprilia, +10,230

7. Alex Rins (E), Suzuki, +12,496

8. Brad Binder (ZA), KTM, +14,661

9. Jorge Martin (E), Ducati, +17,732

10. Alex Márquez (E), Honda, +21,986

11. Miguel Oliveira (P), KTM, +23,685

12. Andrea Dovizioso (I), Yamaha, +29,276

13. Raúl Fernández (E), KTM, +30,433

14. Stefan Bradl (D), Honda, +31,768

15. Takaaki Nakagami (J), Honda, +32,547

16. Darryn Binder (ZA), Yamaha, +41,857

17. Marco Bezzecchi (I), Ducati, +50,559

18. Jack Miller (AUS), Ducati, +53,371

19. Remy Gardner (AUS), KTM, +56,613

20. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, +57,304

21. Kazuki Watanabe (J), Suzuki, 1 Runde zurück

– Franco Morbidelli (I), Yamaha, 25 Runden zurück

– Johann Zarco (F), Ducati, 1. Runde nicht beendet

– Michele Pirro (I), Ducati, 1. Runde nicht beendet

– Pol Espargaró (E), Honda, 1. Runde nicht beendet

MotoGP-WM-Endstand 2022 (nach 20 Rennen):

1. Bagnaia 265. 2. Quartararo 248 Punkte. 3. Bastianini 219. 4. Aleix Espargaró 212. 5. Miller 189. 6. Brad Binder 188. 7. Rins 173. 8. Zarco 166. 9. Martin 152. 10. Oliveira 149. 11. Viñales 122. 12. Marini 120. 13. Marc Márquez 113. 14. Bezzecchi 111. 15. Mir 87. 16. Pol Espargaró 56. 17. Alex Márquez 50. 18. Nakagami 48. 19. Morbidelli 42. 20. Di Giannantonio 24. 21. Dovizioso 15. 22. Raúl Fernández 14. 23. Remy Gardner 13. 24. Darryn Binder 12. 25. Crutchlow 10. 26. Bradl 2.

Konstrukteurs-WM:

1. Ducati 448 Punkte. 2. Yamaha 256. 3. Aprilia 248. 4. KTM 240. 5. Suzuki 199. 6. Honda 155.

Team-WM:

1. Ducati Lenovo Team 454 Punkte. 2. Red Bull KTM Factory 337. 3. Aprilia Racing 334. 4. Prima Pramac Racing 318. 5. Monster Energy Yamaha 290. 6. Suzuki Ecstar 260. 7. Gresini Racing 243. 8. Mooney VR46 Racing 231. 9. Repsol Honda 171. 10. LCR Honda 98. 11. WithU Yamaha RNF 37. 12. Tech3 KTM Factory 27.