MotoGP-Saison 2023: Kalender der Teamvorstellungen

Fabio Quartararo und Franco Morbidelli machen am 17. Januar den Anfang

Der Sepang-Test (10. bis 12. Februar) wird die neue MotoGP-Saison auf der Strecke einläuten, gar einige Teams präsentieren sich im Rahmen der traditionellen Teamvorstellungen aber bereits in den Wochen zuvor.

Schon seit Dezember ist bekannt, dass sich Lenovo Ducati mit Weltmeister Bagnaia und Neuzugang Bastianini erstmals seit 2013 wieder im Rahmen eines mehrtätigen Events im italienischen Nobelskiort Madonna di Campiglio vorstellen wird, übrigens gemeinsam mit dem Superbike-Werksteam des Herstellers aus Borgo Panigale.

Pünktlich zum Jahreswechsel verriet WM-Promoter Dorna acht weitere Termine. Aus dem provisorischen Kalender der Teampräsentationen geht hervor: Den Anfang macht das Yamaha-Werksteam bereits am Dienstag, 17. Januar. Die Ducati-Kundenteams von Gresini und Prima Pramac zeigen ihr Design am 21. bzw. 25. Januar, dicht gefolgt von Red Bull KTM Factory Racing am Donnerstag, 26. Januar.

Erst nach den ersten Testfahrten in Malaysia setzten Repsol Honda mit Marc Márquez und Joan Mir und Tech3 (erstmals in GASGAS-Farben!) ihre Präsentationen an. Das neue Aprilia-Team von RNF wartet gar den 16. März ab.

Von den insgesamt elf Teams im Feld fixierten nur das Aprilia-Werksteam, LCR Honda und Rossis Mooney VR46 Racing Team noch kein Datum.

Provisorischer Kalender Teamvorstellungen 2023:

17. Januar: Monster Energy Yamaha

21. Januar: Gresini Racing MotoGP

23. Januar: Ducati Lenovo

25. Januar: Prima Pramac Racing

26. Januar: Red Bull KTM Factory Racing

25. Februar: Repsol Honda Team

04. März: Tech3 GASGAS Factory Racing

16. März: RNF MotoGP Team