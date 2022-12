Kalenderplanung 2023: Alle Testdaten auf einem Blick

Mit dem Jahreswechsel rückt auch die neue Saison näher: Eingefleischte Motorrad-Fans können dank dieser Übersicht die ersten MotoGP-Termine 2023 in den eigenen Kalender übertragen.

Nach dem Saisonfinale 2022 gab es in Valencia am 8. November einen Testtag für die MotoGP-Asse, der mit der Bestzeit von Luca Marini zu Ende ging. Danach verabschiedeten sich die Stammfahrer in die dreimonatige Winterpause.

Die Pre-Season läutet im neuen Kalenderjahr der Shakedown-Test (für Testfahrer und Rookies) vom 5. bis 7. Februar 2023 auf dem Sepang International Circuit ein. Für die Stammfahrer geht es in Malaysia mit dem offiziellen Sepang-Test vom 10. bis 12. Februar los.

Es folgt ein zweitätiger Test in Portimão am 11. und 12. März, ehe das «Autódromo Internacional do Algarve» am 26. März Schauplatz des Saisonauftakts 2023 sein wird.

Während der Saison gibt es laut dem neuen Test-Reglement nur noch zwei eintägigen offiziellen Testtage für die MotoGP-Piloten: Nach dem Spanien-GP am 1. Mai in Jerez und nach dem San Marino-GP am 11. September in Misano.

Testfahrplan für die übrigen Klassen

Die Kategorien Moto3 und Moto2 starten im März mit privaten Testfahrten auf dem Circuito de Jerez-Ángel Nieto in die neue Saison, bei denen jedoch alle Teams und Fahrer anwesend sein werden. Der offizielle Test der kleinen Klassen ist dann vom 17. bis 19. März in Porimão angesetzt.

Auch den Moto3- und Moto2-Piloten stehen während der Saison zwei offizielle Testtage zur Verfügung: Nach dem Spanien-GP am 2. Mai in Jerez und nach dem Britischen Grand Prix am 7. August in Silverstone.

Die MotoE, die für 2023 ebenfalls WM-Status erlangt, startet mit Testfahrten in Jerez (6. bis 8. März) und Barcelona (3. bis 5. April) in die erste Saison mit Ducati-Maschinen.

MotoGP-Tests 2023:

05. bis 07. Februar: Shakedown-Test Sepang

10. bis 12. Februar: Sepang-Test

11. und 12. März: Portimão-Test



01. Mai: Jerez nach Spanien-GP

11. September: Misano nach San Marino-GP

Moto2-Tests 2023:

14. und 15. März: Privat-Test Jerez

17. bis 19. März: IRTA-Test Portimão



02. Mai: Jerez nach Spanien-GP

07. August: Silverstone nach British GP

Moto3-Tests 2023:

09. und 10. März: Privat-Test Jerez

17. bis 19. März: IRTA-Test Portimão



02. Mai: Jerez nach Spanien-GP

07. August: Silverstone nach British GP

MotoE-Tests 2023:

06. bis 08. März: Jerez/Spanien

03. bis 05. April: Catalunya/Spanien