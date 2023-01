Joan Mir erstmals in neuen Repsol-Honda-Farben

Mit dem Kalenderjahr 2023 beginnt für Ex-Suzuki-Pilot Joan Mir das neue MotoGP-Kapitel im Repsol-Honda-Werksteam: In einem Teaser-Video gibt er seinen ersten offiziellen Auftritt in Teamfarben und mit Red Bull-Kappe.

Am Neujahrstag veröffentlichte Repsol Honda auf den sozialen Netzwerken bereits erste Bilder vom Valencia-Test mit Neuzugang Joan Mir.

Am Montag folgte ein Video, in dem der MotoGP-Weltmeister von 2020 sinnbildlich in die Teamgeschichte aufgenommen wird: «Die neueste Seite in unserer Geschichte. Joan Mir erstmals in Repsol-Honda-Teamfarben.»

«Ich bin bereit zu kämpfen und diese Farben zu verteidigen», kommentierte der 25-jährige Mallorquiner, den angesichts der Probleme seiner Vorgänger in den letzten paar Jahren an der Seite von Honda-Superstar Marc Márquez keine leichte Aufgabe erwartet.

Übrigens: Die Teambekleidung des Honda-Werksteams kommt ab sofort nicht mehr von Alpinestars. Das dunkelblaue Polo-Shirt, das Mir in dem Video trägt, stammt bereits vom neuen Ausstatter Castore. Erst kurz vor Weihnachten hatte Repsol Honda die neue, mehrjährige Partnerschaft mit dem Sportartikelhersteller offiziell verkündet.

Die Erfolge von Repsol Honda in der «premier class»

15 Weltmeistertitel:

6 Marc Márquez: 2013, 2014, 2016, 2017, 2018, 2019

4 Mick Doohan: 1995, 1996, 1997, 1998

2 Valentino Rossi: 2002, 2003

1 Casey Stoner: 2011

1 Nicky Hayden: 2006

1 Alex Crivillé: 1999



183 GP-Siege:

Marc Márquez: 59

Mick Doohan: 35

Dani Pedrosa: 31

Valentino Rossi: 20

Casey Stoner: 15

Alex Crivillé: 14

Tadayuki Okada: 4

Nicky Hayden: 3

Andrea Dovizioso: 1

Tohru Ukawa: 1



454 Podestplätze:

Dani Pedrosa: 112

Marc Márquez: 100

Mick Doohan: 48

Alex Crivillé: 44

Valentino Rossi: 31

Casey Stoner: 26

Nicky Hayden: 25

Tadayuki Okada: 21

Andrea Dovizioso: 15

Tohru Ukawa: 10

Sete Gibernau: 5

Max Biaggi: 4

Alex Barros: 4

Takuma Aoki: 3

Shinichi Itoh: 2

Alex Márquez: 2

Pol Espargaró: 2