Albesiano: Aleix Espargaró kann sich noch steigern

Nach der starken Aprilia-Performance in der MotoGP-Saison 2022 kommt unweigerlich die Frage auf: Kann der WM-Vierte Aleix Espargaró diese Ergebnisse 2023 bestätigen? Und wie lange macht er noch weiter?

Technical Director Romano Albesiano machte im Interview mit SPEEDWEEK.com deutlich, dass er nicht nur von den Aprilia-Werksfahrern, sondern auch von den Kundenteam-Fahrern Miguel Oliveira und Raúl Fernández viel erwarte. Aprilia-Rennchef Massimo Rivola hatte Neuzugang Oliveira, immerhin fünffacher MotoGP-Sieger, auch schon als potenziellen Nachfolger für Aleix Espargaró im Werksteam ins Spiel gebracht.

Zur Erinnerung: Aprilias erster MotoGP-Sieger ist 33 Jahre alt. Schon 2019 dachte er ans Aufhören. Nach den Erfolgen zu Beginn des Vorjahres unterzeichnete er aber noch einmal einen Zwei-Jahres-Vertrag bis Ende 2024.

«Das ist Teil von Massimos Strategie», bestätigte Albesiano. «Es ist berechtigt. Es könnte Miguel sein oder sogar Rául Fernández. Raúl verfügt über unglaubliches Talent, wir glauben sehr an ihn. Aber um ehrlich zu sein: Für mich ist das kein großes Thema: Ich sehe vier Aprilia-Piloten und wir werden versuchen, ihnen mit allem, was wir können, zu helfen», versprach der Technical Director von Aprilia.

«Zurück zu Aleix: Wir haben eine besondere Beziehung zu ihm, weil er immer schon unser Champion war. In all diesen Jahren hat er immer an Aprilia geglaubt und alles gegeben. Ich weiß nicht, wann er zurücktreten wird, und ich will auch nicht über seinen Rücktritt reden, weil er für mich unvergänglich ist», kam Albesiano ins Schwärmen, als er vom Aprilia-Kapitän sprach.

Aleix Espargaró bescherte dem Hersteller aus Noale schon 2021 in Silverstone den ersten Podestplatz in der MotoGP-Ära. 2022 folgten sechs weitere Podestplätze, darunter der viel umjubelte erste Sieg beim Argentinien-GP. Daraufhin hatte der Routinier die WM-Tabelle kurzzeitig sogar angeführt, nach einem missglückten Saisonfinale verlor Espargaró am Ende aber noch WM-Rang 3 an Enea Bastianini.

Albesiano geht nicht davon aus, dass Aleix mit seinen mittlerweile 33 Jahren 2022 bereits sein maximales Level erreicht hat. «Nein, das glaube ich nicht», unterstrich der 59-jährige Italiener. Der WM-Vierte könne sich vielmehr weiter verbessern. «Es ist nicht einfach sich zu verbessern, aber er trägt so viel Kraft in sich, dass er sich noch weiter verbessern kann.»

War die letztjährige Performance von Aleix Espargaró aber auch für Albesiano eine Überraschung? Kaum jemand hätte dem Aprilia-Werksfahrer, der bis zum Triumph in Las Termas keinen einzigen GP-Sieg auf dem Konto hatte, vor dem Start der Saison zugetraut, tatsächlich über weite Strecken um den WM-Titel zu kämpfen.

«Wenn ich einige Jahre zurückdenke, fuhr er neben Fahrern wie Iannone, wie jetzt Maverick Viñales, und er hat immer gezeigt, dass er super schnell und super stark ist. Wenn du mich vor vier Jahren gefragt hättest, ob Aleix auf demselben Level oder schneller als eine Reihe gewisser Fahrern sein könnte, hätte ich geantwortet, dass ich es nicht wusste. Jetzt aber hat er gezeigt, dass er ein Top-Fahrer ist», unterstrich Albesiano.

MotoGP-WM-Endstand 2022 (nach 20 Rennen):

1. Bagnaia 265. 2. Quartararo 248 Punkte. 3. Bastianini 219. 4. Aleix Espargaró 212. 5. Miller 189. 6. Brad Binder 188. 7. Rins 173. 8. Zarco 166. 9. Martin 152. 10. Oliveira 149. 11. Viñales 122. 12. Marini 120. 13. Marc Márquez 113. 14. Bezzecchi 111. 15. Mir 87. 16. Pol Espargaró 56. 17. Alex Márquez 50. 18. Nakagami 48. 19. Morbidelli 42. 20. Di Giannantonio 24. 21. Dovizioso 15. 22. Raúl Fernández 14. 23. Remy Gardner 13. 24. Darryn Binder 12. 25. Crutchlow 10. 26. Bradl 2.

Konstrukteurs-WM:

1. Ducati 448 Punkte. 2. Yamaha 256. 3. Aprilia 248. 4. KTM 240. 5. Suzuki 199. 6. Honda 155.

Team-WM:

1. Ducati Lenovo Team 454 Punkte. 2. Red Bull KTM Factory 337. 3. Aprilia Racing 334. 4. Prima Pramac Racing 318. 5. Monster Energy Yamaha 290. 6. Suzuki Ecstar 260. 7. Gresini Racing 243. 8. Mooney VR46 Racing 231. 9. Repsol Honda 171. 10. LCR Honda 98. 11. WithU Yamaha RNF 37. 12. Tech3 KTM Factory 27.