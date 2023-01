Aprilia: Wie eng wird mit RNF zusammengearbeitet?

2023 stellt Aprilia erstmals vier RS-GP im MotoGP-Feld, Razlan Razalis RNF Team sattelte von Yamaha auf Aprilia um. Aprilias Technical Director Romano Albesiano spricht über die neue Situation.

Was sich für den Hersteller aus Noale mit dem ersten Kundenteam ändern wird, ist laut Romano Albesiano noch nicht völlig klar. «Wir werden es Tag für Tag herausfinden», meinte er im Interview mit SPEEDWEEK.com.

Zumindest so viel ist klar: «Die Organisation verändert sich stark, vor allem an der Rennstrecke. Ich bin sehr motiviert, weil sich die potenziellen Möglichkeiten, die Performance unseres Motorrads zu verstehen, verdoppeln wird. Ich glaube, wir können viel mehr lernen», hofft Albesiano.

«Wir sind noch in der Phase, in der wir die Organisation an der Strecke während eines GP-Wochenendes organisieren. Ein Beispiel: Die Meetings. Wer wird aus dem Satellitenteam an diesen Treffen teilnehmen? Wie wird der Informationsaustausch ablaufen? Wie können die Informationen am effizientesten gesammelt und genutzt werden? Es ist ein Prozess, der begonnen hat, bei dem wir aber noch weit davon entfernt sind, alles zu definieren», so der 59-jährige Italiener.

Eine große Frage, die sich Beobachter stellen: Wird das RNF Team ein echter Bestandteil der Aprilia-Familie? Wird der Hersteller aus Noale es also so handhaben wie die Landsleute von Ducati mit Pramac, das ein richtiges B-Team bildet, oder wird der Satellitenteam mehr wie ein Kunde behandelt (wie bisher bei Yamaha der Fall)?



«Ich würde sagen, dass wir in diesem Jahr vier Aprilia-Fahrer haben und dass wir versuchen werden, sie auf die bestmögliche Weise zu unterstützen», lautete die Antwort von Albesiano. «Um ehrlich zu sein, ich habe große Erwartungen an die RNF-Fahrer, selbst wenn sie ein Motorrad fahren, das in der Entwicklung einen Schritt zurückliegt. Ich glaube, sie werden viele Informationen bringen, und ich bin ziemlich optimistisch, was ihre möglichen Ergebnisse anbelangt.»

Die verfügbaren Ressourcen sind auch für die Kundenteam-Struktur ausreichend, ist Albesiano überzeugt. «Ressourcen im Sinne von Komponenten, auf jeden Fall. Natürlich wird das RNF Team von einer kleineren Organisation als das Werksteam bedient. In der Factory-Struktur haben wir Leute für die Perfomance-Analyse und so weiter, das ist ziemlich mächtig. Diese Organisation können wir nicht duplizieren, das wäre unmöglich. Aber unsere Leute werden RNF unterstützen. Ich bin nicht besorgt», unterstrich Aprilias technischer Direktor mit Nachdruck.

Wie dieser Support zahlenmäßig in der RNF-Box aussehen wird, konnte Albesiano aus dem Stand übrigens nicht exakt sagen.

Falls Miguel Oliveira auf der Kunden-Aprilia sehr gut dabei sein sollte, besteht dann die Chance, den fünfachen MotoGP-Sieger mit dem neuesten Material zu unterstützen? «Ich glaube, in dem Fall ist nichts unmöglich», erwiderte Albesiano. «Ich kenne die vertraglichen Bedingungen dazu nicht exakt, aber das sagt der gesunde Menschenverstand, dass Miguel als Aprilia-Fahrer, wenn er super konkurrenzfähig ist, so gut, wie wir es können, unterstützt werden wird.»

