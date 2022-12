Rivola (Aprilia): Oliveira im Idealfall im Werksteam

Miguel Oliveira beim ersten Aprilia-Test in Valencia

Miguel Oliveira fuhr in seiner bisherigen MotoGP-Karriere mit KTM in vier Jahren insgesamt fünf Siege ein. Nun wagt er im Aprilia-Kundenteam RNF einen Neuanfang, der ihn wieder nach oben bringen könnte.

2022 gewann Miguel Oliveira mit dem Red Bull-KTM-Werksteam die beiden Rennen in Mandalika und Buriram, als Regen für durchwachsene Verhältnisse sorgte. Der Portugiese beendete die Saison auf Gesamtrang 10 und blieb trotz der Erfolge deutlich hinter Teamkollege Brad Binder, der auf Position 6 kam.

Oliveira muss 2023 für Jack Miller seinen Platz im KTM-Werksteam räumen. Das Angebot der Pierer AG für einen Platz bei Tech3 lehte er ab, um bei Aprilia anzuheuern. Erstmals wird der italienische Hersteller mit RNF ein zweites Team in der «premier class» an den Start bringen, neben Oliveira fährt mit Raúl Fernández ein zweiter ehemaliger KTM-Fahrer.

Aprilia Racing-CEO Massimo Rivola freut sich auf die Ankunft der neuen Piloten, er weiß aber auch, das Oliveira eigentlich die Klasse für das Werksteam besitzt. «Ich persönlich stufe Miguel als einen der Fahrer ein, die um den Titel kämpfen können, so wie Aleix und Maverick», betonte der Italiener. «Ich glaube, im idealen Fall sollte er mit uns im Werksteam weitermachen, nachdem er bei RNF war.»

«Wir werden sehen, was Aleix nach den nächsten zwei Jahren macht, vielleicht könnte Miguel ein sehr guter Ersatz sein. Miguel hat das Potenzial und er hat gezeigt, dass er Rennen gewinnen kann», fügte Rivola hinzu.

Ist bei Aprilia vorgesehen, dass Oliveira als eine Art Testfahrer für die Werksfahrer agieren wird? «Nein, aber wir möchten die Performance steigern, nicht nur Miguels, auch die vom Team», antwortete der Aprilia Racing-CEO klar. «Sollte Miguel also mit einem Chassis stärker sein, welches Aleix und Maverick nicht mögen, dann werden wir es ausprobieren. Es wird verschiedene Informationen bringen.»

«Aber was mich an der MotoGP und am Motorradfahren im Allgemeinen überrascht, ist, dass der Fahrer im Vergleich zur F1 etwas völlig anderes machen kann, weil das Gefühl und der Fahrstil anders sind», fügte Rivola überzeugt hinzu.

MotoGP-WM-Endstand (nach 20 Rennen):

1.Bagnaia 265. 2. Quartararo 248 Punkte. 3. Bastianini 219. 4. Aleix Espargaró 212. 5. Miller 189. 6. Brad Binder 188. 7. Rins 173. 8. Zarco 166. 9. Martin 152. 10. Oliveira 149. 11. Viñales 122. 12. Marini 120. 13. Marc Márquez 113. 14. Bezzecchi 111. 15. Mir 87. 16. Pol Espargaró 56. 17. Alex Márquez 50. 18. Nakagami 48. 19. Morbidelli 42. 20. Di Giannantonio 24. 21. Dovizioso 15. 22. Raúl Fernández 14. 23. Remy Gardner 13. 24. Darryn Binder 12. 25. Crutchlow 10. 26. Bradl 2.

Konstrukteurs-WM:

1. Ducati 448 Punkte. 2. Yamaha 256. 3. Aprilia 248. 4. KTM 240. 5. Suzuki 199. 6. Honda 155.

Team-WM:

1. Ducati Lenovo Team 454 Punkte. 2. Red Bull KTM Factory 337. 3. Aprilia Racing 334. 4. Prima Pramac Racing 318. 5. Monster Energy Yamaha 290. 6. Suzuki Ecstar 260. 7. Gresini Racing 243. 8. Mooney VR46 Racing 231. 9. Repsol Honda 171. 10. LCR Honda 98. 11. WithU Yamaha RNF 37. 12. Tech3 KTM Factory 27.