Valentino Rossi blickt zufrieden auf Saisonauftakt 16.01.2023 - 06:19 Von Jonas Plümer

© Creventic/24H Series Fest im Sattel: Valentino Rossi sass in Dubai nicht nur im BMW M4 GT3

Im Rahmen der 24h Dubai gab Valentino Rossi gegenüber SPEEDWEEK Einblicke in den Rennverlauf im Emirat und seine bevorstehende Herausforderung in Bezug auf das nächste Rennen in Australien.