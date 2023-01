Brad Binder: «Mehr Aufregung durch die Sprint Races»

Red Bull-KTM-Werkspilot Brad Binder freut sich über die Rückkehr von Pol Espargaró und empfindet die neuen Sprint Rennen als klare Bereicherung.

Der Spanier Pol Espargaró kehrt nach zwei enttäuschenden Jahren und nur zwei Podestplätzen bei Repsol-Honda in die Pierer-Gruppe zurück und fährt 2023 die MotoGP-WM auf der GASGAS RC16 im Tech3-Team von Hervé Poncharal. Brad Binder, momentan als WM-Sechster von 2021 und 2022 der erfolgreichste KTM-Pilot, freut sich über den Heimkehrer und die Zusammenarbeit mit dem WM-Fünften von 2020, der damals auf der KTM in der Corona-Saison bei nur 14 Rennen fünfmal Dritter wurde.

«Ich mag Pol wirklich. Er war 2020 ein fantastischer Teamkollege für mich, ich habe sehr viel von ihm gelernt», hält der 27-jährige Südafrikaner fest. «Ich denke, es ist sehr gut, dass er zurück ist und wieder mit uns arbeitet. Und während Jack Miller einiges an Know-how vom momentan besten Bike im Feld mitbringt, hat auch Pol jetzt zwei Jahre mehr Erfahrung gesammelt, noch dazu mit einem anderen Hersteller. Das kann hilfreich sein und uns weiter nach vorne pushen.»

Aber in der kommenden Saison wird mit GASGAS nicht nur ein neues Fabrikat in der MotoGP antreten, auch wenn die Bikes baugleich mit der KTM RC16 sind, es wird auch ein neues Format geben – mit den Sprint Races am Samstag um 15 Uhr, mit halber Distanz und haben Punkten.

Die WM-Punktevergabe für das Sprint Race

1. Platz: 12

2. Platz: 9

3. Platz: 7

4. Platz: 6

5. Platz: 5

6. Platz: 4

7. Platz: 3

8. Platz: 2

9. Platz: 1

«Ich fahre viel lieber ein zusätzliches Rennen statt ein FP4 zu fahren», hält der zweifache MotoGP-Sieger fest. «Klar, manche Kollegen freuen sich über neue Erfolgsprämien, aber dazu muss man zuerst einmal vorne dabei sein und dieses neue Format erfolgreich gestalten. Der Hauptvorteil der Sprintrennen für mich: Die Angelegenheit wird aufregender. Ich bin überzeugt, das wird besser für uns. Wer fährt nicht lieber ein kurzes Rennen statt einem 30-Minuten-FP4-Session, in der es um nichts geht.»

Der neue GP-Zeitplan 2023 für Freitag

09:00 Uhr: 35 min Moto3 Practice 1

09:50 Uhr: 40 min Moto2 Practice 1

10:45 Uhr: 45 min MotoGP Practice 1

13:15 Uhr: 35 min Moto3 Practice 2

14:05 Uhr: 40 min Moto2 Practice 2

15:00 Uhr: 60 min MotoGP Practice 2

Zeitplan Samstag

08:40 Uhr: 30 min Moto3 Free Practice

09:25 Uhr: 30 min Moto2 Free Practice

10:10 Uhr: 30 min MotoGP Free Practice

10:50 Uhr: 15 min MotoGP Qualifying 1

11:15 Uhr: 15 min MotoGP Qualifying 2

12:55 Uhr: 15 min Moto3 Qualifying 1

13:20 Uhr: 15 min Moto3 Qualifying 2

13:50 Uhr: 15 min Moto2 Qualifying 1

14:15 Uhr: 15 min Moto2 Qualifying 2

15:00 Uhr: Halbe Distanz MotoGP Sprint Race

Zeitplan Sonntag:

09.40 Uhr: 10 Minuten Warm-up MotoGP

10.00 Uhr: 30 Minuten MotoGP Riders Fan Shop

11.00 Uhr: Rennen Moto3

12.15 Uhr: Rennen Moto2

14.00 Uhr: Rennen MotoGP