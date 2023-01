Valentino Rossi (BMW): Auf Podiumskurs in Dubai

Valentino Rossi in Dubai

MotoGP-Allzeit-Ikone Valentino Rossi fährt beim 24-Stunden-Rennen von Dubai mit seiner Crew in seinem BMW M4 GT3 auf Podiumskurs.

Valentino Rossi (43) und seine belgische WRT-BMW-Truppe zeigt beim Saisonauftakt im Rahmen der 24 Stunden von Dubai eine großartige Vorstellung. Auch der neue BMW M4 GT3 mit drei Litern Hubraum und knapp 600 PS funktioniert prächtig.

Das Team mit dem neunfachen Motorrad-Weltmeister fährt zwei Stunden vor dem Ende des Rennens auf Rang 3. Mehr noch: Die Crew um Rossi mit Maxime Martin, Max Hesse sowie Tim Whale und Sean Gelael schließt kontinuierlich zu den Zweitplatzierten auf – das ist das Audi-Team von HAAS RT. In Führung liegt ein weiterer BMW vom belgischen Team WRT.

Rossis Truppe kämpfte sich von Startplatz 8 durch das Feld, profitierte auch von Fehlern der Gegner. Interessant: Der neunfache Weltmeister hat im Umfeld einige Neuerungen im Vergleich zum Vorjahr vorgenommen. Zwar hat Rossi noch seine persönlichen Partner an Bord, das Team hat aber neue Sponsoren und ist vor allem von Audi auf BMW umgestiegen.

Auch Rossis Lebensgefährtin Sofia Novello ist in Dubai mit dabei und feuert Rossi an. Rossi hat sich auch diesmal wieder akribisch vorbereitet und wenige Tage nach Neujahr bereits mit Go-Kart-Sessions in Misano absolviert.