Albesiano (Aprilia): Aerodynamik-Entwicklung positiv

An der RS-GP von Savadori war im Vorjahr in Mugello erstmals ein Heck-Spoiler zu sehen

Aprilia zählt mit Ducati unter den MotoGP-Herstellern zu den Vorreitern im Bereich Aerodynamik. Das ist aber nicht der einzige Aspekt, der im Hinblick auf die Zukunft diskutiert wird. Die Ansichten von Romano Albesiano.

Im Laufe der kommenden Saison werden WM-Promoter Dorna und das Hersteller-Bündnis MSMA die Grundlagen für das technische Reglement für die MotoGP-Weltmeisterschaft 2027 bis 2031 vereinbaren. Die Auswüchse der Aerodynamik-Entwicklung und die Sinnhaftigkeit der Ride-Height-Devices sind dabei zwei Punkte, die für Diskussionen sorgen.

Romano Albesiano, Aprilias Technical Director, meinte darauf angesprochen: «Ich glaube fest, dass die Aerodynamik eine positive Sache ist. Es ist positiv für die Performance, für die Sicherheit und für die Entwicklung des Motorrads generell. Es kann an Motorrädern in der Serienproduktion angewandt werden. Es ist eine echte Entwicklung.»

«Das System, das die Fahrhöhe verändert, ist eine sehr clevere Erfindung, aber existiert nur deshalb, weil das Regelwerk die Anwendung moderner Technologie ausschließt. Diese mechanischen Dinge sind, so nenne ich sie immer, Feuerstein-Style, aus der Prähistorie… Das ist nicht gerechtfertigt, weil es kein Fortschritt ist», fasste Albesiano zusammen.

Ein weiterer bedeutender Aspekt für die Zukunft: Wie kann die MotoGP nachhaltiger werden? «Ich würde sagen, das ist schon geklärt. Wir werden 2024 mit nicht-fossilem Treibstoff beginnen, zu 40 Prozent, und 2027 wird der Kraftstoff zu 100 Prozent nachhaltigen Ursprungs ein. Mit diesem nachhaltigen Treibstoff werden wir im kompletten Kreislauf null Kohlenstoffemissionen erreichen. Denn bei der Treibstoffproduktion wird CO 2 aus der Atmosphäre umgewandelt, dasselbe CO 2 wird das Bike dann wieder ausstoßen.»

Das größere Problem sind aber wohl nicht die Motorräder auf der Strecke, sondern die Emissionen, die der gesamte MotoGP-Tross etwa auf Reisen verursacht. «Das ist absolut korrekt», stimmte Rivola zu. «Tatsächlich habe ich diesen Punkt auch schon zur Sprache gebracht. Ich habe die Antwort drauf nicht, ich habe die Frage nur aufgeworfen. Den Weg müssen andere finden... Wir könnten alle Rennen auf einer Strecke abhalten», scherzte der Italiener.