Sepang-Test 18 Uhr: Neues Yamaha-Heck bei Crutchlow

Fabio Quartararo testete in Valencia im November ein anderdess Heck mit Dinosaurier-Flügeln

MotoGP-Test in Sepang: Cal Crutchlow mit einer neuen Heckverkleidung

Ab 15.30 Uhr war die Piste beim Sepang-Test heute völlig nass, sie trocknete nicht mehr auf. Die Bestzeit von Cal Crutchlow wurde nicht unterboten. Der Yamaha-Pilot rückte mit einer neuen Heckverkleidung aus.

Da es gegen 15.20 Uhr in Sepang zu regnen begann, ergaben sich in der zweiten MotoGP-Session beim Shakedown-Test mit allen Testfahrern und Rookie Augusto Fernández aus dem GASGAS-Tech3-Team gegenüber der Session 1 (sie dauerte von 10 bis 14 Uhr) keine deutlichen Änderungen mehr. Testfahrer wie Stefan Bradl, Michele Pirro und Lorenzo Savadori drehten zwar auch auf nasser Fahrbahn ihre Runden, doch sie waren bis zu 13 und 15 Sekunden langsamer als vorher im Trockenen. Auch kurz vor Testende um 18 Uhr waren noch viele feuchte Stellen zu sehen, obwohl die Asphalttemperatur bei 34 Grad lag, die Außentemperatur bei 32 Grad.

Cal Crutchlow, der 2022 ab dem Misano-GP sechs Rennen statt Andrea Dovizioso im WithU-Yamaha-Team bestritten hat, sorgte am ersten der drei Testtage auf der 2023-Yamaha YZR M1 für die Bestzeit. An seinem Motorrad war eine neue Heckverkleidung zu sehen, die sich deutlich von jener Version unterscheidet, die Fabio Quartararo in Valencia nach dem WM-Finale getestet hat.

Zu den fleissigsten Fahrern gehörte GASGAS-Neuling Augusto Fernández, der mit seinem Nr.-1-Bike nicht weniger als 28 Runden zurücklegte und mit dem Ersatz-Motorrad sechs Runden drehte.

Zum Vergleich: Stefan Bradl aus dem Honda Test Team legte insgesamt 20 und 37 Runden zurück, um genug Daten für die Stammfahrer von Honda zu sammeln, die von 10. bis 12. Februar auf dem Sepang Circuit testen.

Wegen der mangelhaften Grip-Verhältnisse lagen die Rundenzeiten heute noch deutlich über den Zeiten vom Malaysia-Grand Prix im Oktober 2022.

Resultate Sepang-Test, 5.2., 18 Uhr Ortszeit

1. Crutchlow (Yamaha Test 2), 2:01,146 min.

2. Augusto Fernández (GASGAS), + 0,185 sec

3. Yamaha Test 1, + 0,427

4. Bradl (Honda Bike 2), + 0,459

5. Savadori (Aprilia Bike D), + 0,500

6. Yamaha Test 3, + 0,801

7. Pirro, Ducati, + 0,969

8. Bradl (Honda Bike 1), + 1,069 sec

9. Augusto Fernández (GASGAS Bike 2), + 1,331

10. Savadori (Aprilia Bike C), + 1,700

11. Savadori (Aprilia Bike G), + 1,793

12. Folger (KTM, Bike 2), + 2,540

13. Folger (KTM Bike 1), + 3,509 sec

Ohne Zeitnahme-Transponder: Dani Pedrosa (KTM)

MotoGP-Ergebnis Q2, Sepang (22.10.2022):

1. Martin, Ducati, 1:57,790 min

2. Bastianini, Ducati, 1:58,246 min, + 0,456 sec

3. Marc Márquez, Honda, 1:58,454, + 0,664

4. Bezzecchi, Ducati, 1:58,490, + 0,700

5. Rins, Suzuki, 1:58,575, + 0,785

6. Marini, Ducati, 1:58,579, + 0,789

7. Morbidelli, Yamaha, 1:58,654, + 0,864

8. Viñales, Aprilia, 1:58,766, + 0,976

9. Bagnaia, Ducati, 1:58,862, + 1,072

10. Aleix Espargaró, Aprilia, 1:58,935, + 1,145

11. Mir, Suzuki, 1:59,145, + 1,355

12. Quartararo, Yamaha, 1:59,215, + 1,425



Die weitere Startaufstellung:

13. Brad Binder, KTM, 1:59,053 min

14. Miller, Ducati, 1:59,064

15. Crutchlow, Yamaha, 1:59,256

16. Di Giannantonio, Ducati, 1:59,278

17. Zarco, Ducati, 1:59,690

18. Oliveira, KTM, 1:59,699

19. Gardner, KTM, 1:59,803

20. Pol Espargaró*, Honda, 1:59,363

21. Alex Márquez, Honda, 2:00,008

22. Fernández, KTM, 2:00,077

23. Nagashima, Honda, 2:00,803

24. Darryn Binder, Yamaha, 2:10,717



*= Grid-Penalty (3 Plätze zurück)