Marc Márquez ALL IN: Spektakuläre Premiere in Madrid

Ein Motorradkorso, eine gesperrte Gran Vía in Madrid und eine Plaza de España voller Márquez-Fans bildeten die Kulisse für die Premiere der heute erscheinenden Doku-Serie «Marc Márquez ALL IN».

Am vergangenen Freitag feierte Marc Márquez seinen 30. Geburtstag, die große Party mit seinen Fans gab es aber am Sonntag in Madrid. In der spanischen Hauptstadt wurde in großem Stil die neue Doku-Serie über den achtfachen Weltmeister präsentiert.

Zum Titel «ALL IN» erklärte der sechsfache MotoGP-Champion bei dieser Gelegenheit: «So ist mein Lebensstil. Der Titel stammt zwar nicht von mir, aber als ich es gehört habe, habe ich gleich zugestimmt. Denn es spiegelt das wider, was in meinem Leben passiert ist.»

Die Kameras begleiteten den Repsol-Honda-Star in der vergangenen Saison, auf und abseits der Rennstrecke. Die Mini-Serie verspricht tiefe Einblicke: «Ich hatte zwei sehr schwierige Jahre, aber sie haben mich reifer und stärker gemacht. Ich habe keine Angst, mich zu zeigen», unterstrich Márquez.

Eigentlich hätten die Doku-Serie Marcs Weg zurück auf die Siegerstraße zeigen sollen. «Aber plötzlich kam die Augenverletzung, der Arm…» So nahm der Spanier die Zuseher sogar mit auf seine Reise nach Rochester in die USA für seine insgesamt vierte Oberarm-OP.

Ab dem heutigen 20. Februar ist die Doku-Serie auf der kostenpflichtigen Streaming-Plattform Amazon Prime Video abrufbar. Die spanischen Fans bekamen am Sonntag auf der Plaza de España von Madrid einen Vorgeschmack.

Stilecht eingetroffen war Marc Márquez in Begleitung von mehr als 350 Fans auf dem Motorrad, für eine besondere Showeinlage war dann sogar ein Teil der Gran Vía, der berühmtesten Straße von Spaniens Hauptstadt, für den 59-fachen MotoGP-Sieger gesperrt worden: Im Rennleder und auf einer Honda RC213V-S in den Repsol-Honda-Farben begeisterte er die Fans.

«Ein unvergesslicher Tag in Madrid», schwärmte Marc nach der Premiere. «Danke, dass ihr ein so besonderes Erlebnis mit mir geteilt habt.»