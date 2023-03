Aleix Espargaró: Erfolgreich am rechten Arm operiert

Zehn Tage vor dem ersten MotoGP-Rennwochenende des Jahres unterzog sich Aprilia-Speerspitze Aleix Espargaró am Dienstag in Barcelona einer Operation am rechten Unterarm.

Aleix Espargaró klagte am Wochenende über Beschwerden am rechten Arm und beendete den Portimão-Test deshalb frühzeitig. «Es sieht nach einer Muskelfibrose aus. Eine große Entzündung übt Druck auf den Muskel aus. Deshalb habe ich keine Kraft in der Hand und muss nach zwei bis drei Runden aufhören», schilderte der 33-jährige Spanier am Sonntag. «Es sieht so aus, als müssten sie es öffnen und säubern.»

Am Montag begab sich der WM-Vierte des Vorjahres dann auch umgehend in die Dexeus-Klinik von Barcelona, wo weitere Untersuchungen bestätigten, dass eine Operation notwendig war. Der Eingriff wurde am Dienstag durchgeführt.

«OP geschafft», vermeldete Aleix Espargaró am frühen Nachmittag über seine Social-Media-Kanäle. Und er schob nach: «Ich bin bereit zum Rennfahren.»

Aprilia rechnet damit, dass der Argentinien-GP-Sieger von 2022 in zehn Tagen und damit pünktlich zum Saisonauftakt wieder voll fit sein wird.