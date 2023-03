Portimão-GP auf ServusTV: Mehr Action denn je

ServusTV überträgt den MotoGP-Auftakt aus Portimão am Samstag und Sonntag live. Zuvor analysiert Alex Hofmann die Ausganslage für die bisher längste und intensivste Saison der Geschichte.

Mehr Rennen, neues Format, geänderte Konstellationen, klarer Favorit: Titelverteidiger Francesco Bagnaia geht als großer Gejagter in die MotoGP-Saison 2023, die Herausforderer kommen vor allem aus dem eigenen Ducati-Lager. ServusTV-Experte Alex Hofmann: «Bisher waren sie in Italien alle Freunde. Aber sobald die Ampel ausgeht, wird die Pasta hochgekocht.»

Die vielleicht spektakulärste Strecke im gesamten Rennkalender stellt die würdige Premierenbühne für die härteste MotoGP-Saison aller Zeiten dar. Denn wie auf allen 21 WM-Stationen wird im Autódromo Internacional do Algarve zunächst in einem Sprint um Punkte gefightet. Hofmann: «Die Änderungen bringen neue Arbeitsabläufe und Herangehensweisen mit sich, weil man schon am Samstag fast 50 Prozent der Punkte holen kann.»

Alle jagen den Weltmeister

Aktuell deutet alles darauf hin, dass Bagnaia im Gegensatz zu den vergangenen Jahren auf Anhieb flott aus den Startlöchern kommt. «Pecco ist definitiv der Mann, den es zu schlagen gilt. Er hat die Erfahrung, das Bike ist ganz auf ihn abgestimmt, er ist als Fahrer gewachsen und er lebt diesen Nummer-1-Status bewusst.» Hinter dem Ducati-Star folgt eine ganze Reihe an Underdogs, vorwiegend auf dem gleichen Fabrikat.

Stallgefährte Enea Bastianini müsse aber wohl erst in seine neue Rolle hineinwachsen, glaubt Hofmann, Gresini-Pilot Álex Márquez traut er hingegen gleich einiges zu. «Vielleicht kann der kleine Bruder aus dem großen Schatten springen und zum neuen Bastianini des Vorjahres avancieren.»

Auch Pramac-Ass Jorge Martin sollten die Rennwochenenden mit zwei Chancen auf WM-Punkte entgegenkommen. «Er wird außerdem enttäuscht sein, dass er nicht in Rot fährt. Insgesamt ist da also schon viel Zucker drinnen.»

Einzelkämpfer Quartararo und Márquez

Und der Rest? «Fabio Quartararo wird wieder alleine versuchen müssen, Yamaha zu retten.» Ähnlich schätzt der ServusTV-Experte die Ausgangslage bei Honda ein. «Ob Marc Márquez einmal mehr über das Limit geht oder jetzt sagt, ich schalte nicht mehr in den Superman-Modus, wenn es keinen technischen Fortschritt gibt, und orientiere mich für 2024 um, wird man sehen. Das kann dann sehr schnell gehen.» Abzuwarten bleibt auch, wie Aprilia mit vier Bikes am Start zurechtkommt.

Den Trend zu weniger Tests und mehr Rennen verfolgt Hofmann indes mit Skepsis, würde dadurch ja nicht nur zusätzliche Arbeit, sondern auch mehr Risiko entstehen. «Die Fans dürfen sich auf eine wahnsinnige Action freuen. Draufsitzen möchte ich aber nicht.»

Mitleid empfindet der ServusTV-Experte zwar nicht, immerhin seien die Protagonisten gut bezahlt. Aber: «Für mich war die MotoGP bisher schon spannend genug. Die Fahrer sind keine Roboter, die wie Computer funktionieren. Das ist eine der gefährlichsten Sportarten der Welt und ich fürchte, dass man den Bogen etwas überspannt.»

Die durch das neue Format vermehrten Renneinsätze sowie der in der Szene ausgerufene «Krieg der Aerodynamik» würden immerhin viel Zeit auf der Strecke erfordern, wofür der Winter schlicht zu kurz war. Alex Hofmann: «Für Ducati waren die letzten Monate entspannter, weil sie von einer stabilen Basis aus starten. Für Honda, KTM und Co. wird es definitiv schwieriger.»

Die Neuerungen der Saison 2023

Rund um die Rennaction stellt ServusTV sämtliche Modifikationen bei den MotoGP-Bikes, die weiteren Neuerungen zur Saison 2023 sowie die Fahrerrochaden in allen Klassen vor. Zudem feiert die Rubrik «Saturday Sprint Stories», in der die Top-Ereignisse des Wochenendes bis zum Rennsonntag behandelt werden, ihre Premiere. Und selbstverständlich gibt es auch eine Einführung in die neuen Formate und Zeiten von Trainings, Qualifying und Sprint.»

Moderatorin Alina Marzi und Experte Stefan Bradl melden sich direkt aus der Boxengasse des Autódromo Internacional do Algarve.

Den Kommentar aus Portimão liefert wie gewohnt Christian Brugger, der in dieser Rekordsaison aufgrund seiner Einsätze bei zahlreichen anderen ServusTV-Projekten, wie den European Qualifiers, der UEFA Champions League und UEFA Europa League sowie Sport und Talk aus dem Hangar-7, an einigen Rennwochenenden von Philipp Krummholz vertreten wird. Analysen aus der Kommentatoren-Box steuert Experte Alex Hofmann bei.

«Grande Prémio Tissot de Portugal» bei ServusTV:

Samstag, 25. März:

11:35 Uhr: Qualifying MotoGP LIVE

11:50 Uhr: Analyse Qualifying MotoGP

13:40 Uhr: Qualifying Moto3 LIVE

14:45 Uhr: Qualifying Moto2 LIVE

15:30 Uhr: Vorbericht Sprint MotoGP

16:00 Uhr: Sprint MotoGP LIVE

16:25 Uhr: Analyse Sprint MotoGP



Sonntag, 26. März:

11:20 Uhr: Beginn der Live-Übertragung

12:00 Uhr: Rennen Moto3 LIVE

13:15 Uhr: Rennen Moto2 LIVE

15:00 Uhr: Rennen MotoGP LIVE

15:45 Uhr: Analyse Rennen MotoGP

