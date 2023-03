Portimão Q2: Marc Márquez (Honda) auf Pole-Position!

Repsol-Honda-Werksfahrer Marc Márquez stürmte in Portimão nach dem Umweg über Q1 noch auf die Pole-Position. Startplatz 2 für Pecco Bagnaia (Ducati), Fabio Quartararo (Yamaha) nur auf Rang 11.

Jack Miller machte zu Beginn des Q2 noch dort weiter, wo er am Ende des zweiten Trainings am Freitagnachmittag aufgehört hatte: In 1:37,549 min holte sich der Red Bull-KTM-Werksfahrer in seiner ersten fliegenden Runde den All-Time-Lap-Record vorübergehend von Marc Márquez zurück, der im Q1 eine 1:37,675 min vorgelegt hatte.

Als die finalen Zeitenjagden anliefen, stürzte Miller dann allerdings in Kurve 3 und konnte den Angriffen der Konkurrenz nichts mehr entgegensetzen.

Zunächst übernahm sein letztjähriger Ducati-Teamkollege Pecco Bagnaia in 1:37,290 min Platz 1, aber im Finish wurde der Titelverteidiger aufgehalten, während Marc Márquez im Schlepptau von Enea Bastianini noch auf die Pole-Position stürmte! Mit einer 1:37,226 min blieb der Honda-Star 0,064 sec vor Bagnaia.

«Ich kann diese Runde nicht erklären, weil ich es selbst nicht verstehe», grinste der achtfache Weltmeister im Anschluss. «Es stimmt, dass wir für eine sehr schnelle Runde mit der Honda im Moment den Windschatten brauchen. Das ist nicht der beste Weg und nicht die höflichste Art und Weise, um eine Rundenzeit zu fahren, aber es ist eine meiner Stärken – und es ist auch nicht einfach, einem Fahrer zu folgen.»

Die erste Reihe komplettierte Pramac-Ducati-Ass Jorge Martin, Lokalmatador Miguel Oliveira schaffte in seinem ersten Qualifying auf der Aprilia Platz 4 und ließ damit Miller noch hinter sich.

Schwieriger gestaltet sich die Ausgangslage für Yamaha-Hoffnungsträger Fabio Quartararo auf Rang 11 und Aleix Espargaró auf Platz 12. Der Aprilia-Werksfahrer war in seinem ersten Q2-Run in Kurve 13 gestürzt.

MotoGP-Ergebnis Q2, Portimão (25.3.):

1. Marc Márquez, Honda, 1:37,226 min

2. Bagnaia, Ducati, 1:37,290 min, + 0,064 sec

3. Martin, Ducati, 1:37,454, + 0,228

4. Oliveira, Aprilia, 1:37,521, + 0,295

5. Miller, KTM, 1:37,549, + 0,323

6. Bastianini, Ducati, 1:37,584, + 0,358

7. Viñales, Aprilia, 1:37,598, + 0,372

8. Bezzecchi, Ducati, 1:37,616, + 0,390

9. Marini, Ducati, 1:37,622, + 0,396

10. Zarco, Ducati, 1:37,880, + 0,654

11. Quartararo, Yamaha, 1:37,920, + 0,694

12. Aleix Espargaró, Aprilia, 1:38,136, + 0,910



Die weitere Startaufstellung:

13. Alex Márquez, Ducati, 1:37,970 min

14. Mir, Honda, 1:38,064

15. Brad Binder, KTM, 1: 38,105

16. Rins, Honda, 1:38,133

17. Morbidelli, Yamaha, 1:38,335

18. Nakagami, Honda, 1:38,439

19. Augusto Fernández, GASGAS, 1:38,464

20. Raúl Fernández, Aprilia, 1:38,492

21. Di Giannantonio, Ducati, 1:38,778