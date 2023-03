Portimão Q1: Marc Márquez und Oliveira weiter

Repsol-Honda-Star Marc Márquez blieb im Q1 des Portugal-GP unter der Freitagsbestzeit von Jack Miller und zog souverän in die entscheidende zweite Qualifying-Session ein.

Die Einführung des neuen Sprint-Formats hatte unter anderem zur Folge, dass bereits am Freitag nach dem zweiten Training die ersten zehn Q2-Plätze vergeben werden. Die Session am Samstagvormittag hat auf die kombinierte Zeitenliste keine Auswirkungen mehr und wird deshalb nicht etwa als «Practice 3», sondern einfach als «Free Practice» bezeichnet. Die FP-Bestzeit fuhr übrigens Marco Bezzecchi (Mooney VR46 Racing) in 1:38,577 min.

Gleich zu Beginn dieses Freien Trainings am Samstagvormittag stürzte Luca Marini in Kurve 11, nachdem er auf Jack Miller aufgefahren war. Enea Bastianini rutschte in Kurve 5 aus, danach erwischte es auch noch seinen Ducati-Lenovo-Teamkollegen Pecco Bagnaia in Kurve 1. Immerhin: Alle drei hatten ihr Q2-Ticket schon am Freitag gelöst.

Die zwei verbliebenen Q2-Plätze wurden im Q1 vergeben: Marc Márquez setzte im ersten Run hinter seinem neuen Teamkollegen Joan Mir (4.) eine 1:37,675 min und beobachtete den Rest der 15-minütigen Session von der Repsol-Honda-Box aus. Mit All-Time-Lap-Record stieg er in die entscheidende zweite Qualifying-Session auf, genauso wie Miguel Oliveira.

Das dürfte die portugiesischen Fans beruhigen, nachdem der RNF-Aprilia-Pilot am Freitagnachmittag heftig gestürzt war, fast zeitgleich mit Pol Espargaró in Kurve 10. «Zuerst dacht ich, dass mich Pols Motorrad getroffen hatte, aber dann habe ich realisiert, dass ich alleine am Eingang von Kurve 11 gestürzt bin», erklärte Miguel. «Zum Glücke habe ich nur Prellungen am linken Fuß und Bein erlitten.»

Gresini-Ducati-Neuzugang Alex Márquez verpasste Q2 als Dritter um 0,121 sec und beklagte sich über Franco Morbidelli, der ihm offenbar in der letzten fliegenden Runde in die Quere gekommen war.

Red Bull-KTM-Werksfahrer Brad Binder (5.) hat nach seinem Sturz im Portimão-Test noch mit Nackenschmerzen zu kämpfen. Die gute Nachricht: Ein MRT im Krankenhaus von Faro ergab am Freitagabend keinen Befund, es wurde also keine Verletzung festgestellt.

GASGAS vermeldete unterdessen, dass Pol Espargaró das Wochenende im Krankenhaus von Faro verbringen wird und darauf hofft, zu Beginn der Woche die Heimreise anzutreten.

Zur Erinnerung: Der 31-jährige Spanier erlitt eine Lungenquetschung und Brüche am Kiefer und an einem Rückenwirbel.

MotoGP-Ergebnis Q1, Portimão (25.3.):

1. Marc Márquez, Honda, 1:37,675 min

2. Oliveira, Aprilia, + 0,174 sec

3. Alex Márquez, Ducati, + 0,295

4. Mir, Honda, + 0,389

5. Brad Binder, KTM, + 0,430

6. Rins, Honda, + 0,458

7. Morbidelli, Yamaha, + 0,660

8. Nakagami, Honda, + 0,764

9. Augusto Fernández, GASGAS, + 0,789

10. Raúl Fernández, Aprilia, + 0,817

11. Di Giannantonio, Ducati, + 1,103

MotoGP-Ergebnis Free Practice, Portimão (25.3.):

1. Bezzecchi, Ducati, 1:38,577 min

2. Quartararo, Yamaha, + 0,149 sec

3. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,224

4. Bagnaia, Ducati, + 0,226

5. Oliveira, Aprilia, + 0,285

6. Alex Márquez, Ducati, + 0,288

7. Viñales, Aprilia, + 0,292

8. Martin, Ducati, + 0,418

9. Mir, Honda, + 0,440

10. Bastianini, Ducati, + 0,445