Márquez-Strafe, nächster Akt: Einspruch von Honda

Der Formfehler schien behoben, aber der gegen Marc Márquez verhängte Long-Lap-Penalty wird die Verantwortlichen doch noch länger beschäftigen: Das Repsol-Honda-Werksteam legte Einspruch ein.

Marc Márquez räumte in Portimão in der dritten Kurve der dritten Rennrunde Miguel Oliveira ab und bekam deshalb vom FIM MotoGP Stewards Panel einen doppelten Long-Lap-Penalty aufgebrummt.

Das Problem: In der am Sonntag um 17.21 Uhr vom Motorrad-Weltverband FIM und Promoter Dorna versendeten Mitteilung ist ausdrücklich die Rede davon, dass der Spanier seinen doppelten Long-Lap-Penalty für das «Gran Premio Michelin de la Republica Argentina MotoGP Race» erhält.

Diese Formulierung sorgte für Aufruhr, weil zu diesem Zeitpunkt bereits zu erwarten war, dass Márquez den genannten Argentinien-GP verletzungsbedingt verpassen wird. Denn er erlitt bei dem Crash einen Bruch des ersten Mittelhandknochens am Daumen der rechten Hand.

Das veranlasste die FIM am Dienstag dazu, eine Klarstellung zu veröffentlichen. Daraus ging hervor: Weil Marc Márquez am Argentinien-GP nicht teilnimmt, muss er den doppelten Long-Lap-Penalty bei seiner nächsten Teilnahme an einem MotoGP-Rennen über die volle Distanz an einem Rennsonntag verbüßen.

Der Formfehler war also korrigiert.

Das nimmt das Repsol Honda Team aber nicht einfach hin, wie ein am Mittwoch verbreitetes Statement deutlich macht: «In Bezug auf die Sanktion, die die FIM gegen Marc Márquez wegen des Rennunfalls beim Portugal-GP verhängt hat, ist das Repsol Honda Team der Ansicht, dass die Änderung der Strafe einer Änderung der Kriterien gleichkommt, wann die Strafe verbüßt werden sollte. Dass diese Änderung von der FIM zwei Tage, nachdem die ursprüngliche Sanktion final und definitiv gewesen ist, durchgeführt wurde, entspricht nicht dem aktuellen Reglement der FIM für die MotoGP World Championship», hieß es darin.

Darauf folgte die Ankündigung: «Aus diesem Grund beabsichtigt das Repsol Honda Team, alle Rechtsmittel zu nutzen, die das geltende Reglement bietet, um seine Rechte und legitimen Interessen zu verteidigen, die es aufgrund des jüngsten Beschlusses als verletzt ansieht, und hat einen Einspruch bei den FIM Appeal Stewards eingelegt.»

Ergebnisse MotoGP-Rennen Portimão (26.3.):

1. Pecco Bagnaia (I), Ducati, 25 Runden in 41:25,401 min

2. Maverick Viñales (E), Aprilia, +0,687 sec

3. Marco Bezzecchi (I), Ducati, +2,726

4. Johann Zarco (F), Ducati, +8,060

5. Alex Márquez (E), Ducati, +8,125

6. Brad Binder (ZA), KTM, +8,247

7. Jack Miller (AUS), KTM, +8,381

8. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +8,543

9. Aleix Espargaró (E), Aprilia, +9,294

10. Alex Rins (E), Honda, +11,591

11. Joan Mir (E), Honda, +16,992

12. Takaaki Nakagami (J), Honda, +17,448

13. Augusto Fernandez (E), GASGAS, +21,723

14. Franco Morbidelli (I), Yamaha, +27,050

– Raúl Fernández (E), Aprilia, 2 Runden zurück

– Luca Marini (I), Ducati, 4 Runden zurück

– Jorge Martin (E), Ducati, 6 Runden zurück

– Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, 15 Runden zurück

– Miguel Oliveira (P), Aprilia, 23 Runden zurück

– Marc Márquez (E), Honda, 23 Runden zurück

MotoGP-Ergebnisse Sprint, Portimão (25.3.):

1. Bagnaia, Ducati, 12 Rdn in 19:52,862 min

2. Martin, Ducati, + 0,307 sec

3. Marc Márquez, Honda, + 1,517

4. Miller, KTM, + 1,603

5. Viñales, Aprilia, + 1,854

6. Aleix Espargaró, Aprilia, + 2,106

7. Oliveira, Aprilia, + 2,940

8. Zarco, Ducati, + 5,595

9. Alex Márquez, Ducati, + 5,711

10. Quartararo, Yamaha, + 5,924

11. Raúl Fernández, Aprilia, + 8,160

12. Brad Binder, KTM, + 8,384

13. Rins, Honda, + 11,288

14, Morbidelli, Yamaha, + 17,138

15. Nakagami, Honda, + 18,128

16. Di Giannantonio, Ducati, + 21,235

Stand Fahrer-WM nach 2 von 42 Rennen:

1. Bagnaia, 37 Punkte. 2. Viñales 25. 3. Bezzecchi 16. 4. Zarco 15. 5. Miller 15. 6. Alex Márquez 12. 7. Aleix Espargaró 11. 8. Brad Binder 10. 9. Martin 9. 10. Quartararo 8. 11. Marc Márquez 7. 12. Rins 6. 13. Mir 5. 14. Nakagami 4. 15. Augusto Fernández 3. 16. Oliveira 3. 17. Morbidelli 2.

Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 37 Punkte. 2. Aprilia 25. 3. KTM 16. 4. Honda 13. 5. Yamaha 8.

Team-WM:

1. Ducati Lenovo, 37 Punkte. 2. Aprilia Racing 36. 3. Red Bull KTM 25. 4. Prima Pramac 24. 5. Mooney VR46 Racing 16. 6. Gresini Racing 12. 7. Repsol Honda 12. 8. Monster Energy Yamaha 10. 9. LCR Honda 10. 10. GASGAS Tech3 3. 11. CryptoDATA RNF 3.