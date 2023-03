Pecco Bagnaia (6.): Verschnupft und nicht ganz happy 01.04.2023 - 00:04 Von Philippe Soutter

© Gold & Goose Am ersten Tag in Südamerika: Bagnaia vor Viñales © Gold & Goose Francesco Bagnaia © Gold & Goose Verlor 0,426 sec: Pecco Bagnaia auf der Ducati

Nach seiner grandiosen, weltmeisterlichen Leistung in Portimáo präsentierte sich Champion Francesco Bagnaia am Freitag in Argentinien nicht ganz happy. Er beklagte leichtes Fieber und war er mit Rang 6 unzufrieden.