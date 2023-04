Johann Zarco (Ducati/5.): Beeindruckt von Aprilia

Der französische Pramac-Ducati-Routinier Johann Zarco hat ein positives Ende des ersten MotoGP-Trainingstages in Argentinien erlebt und konnte sich auch ein Bild vom Fahrverhalten der starken Aprilia-Werksbikes machen.

Prima-Pramac-Ducati-Ass Johann Zarco landete in Termas do Río Hondo am Freitag mitten einem fünfköpfigen Ducati-Paket auf den Rängen 3 bis 7. Der Franzose büsste 0,391 Sekunden auf Bestzeithalter Aleix Espargaró (Aprilia) ein.

«Es war ein guter erster Tag», stellte Zarco fest. «Das Hauptziel war der direkte Einzug ins das Q2. Der fünfte Platz ist recht gut. Der Beginn war aber seltsam. Ich mag diese Piste eigentlich, aber mit der Ducati hatte ich anfangs etwas zu viele Probleme. Das Gute ist aber, dass wir uns solide gesteigert haben bis zur letzten Session am Nachmittag», teilte Zarco mit.

«Schon am Ende der ersten Session in der Früh haben wir mit dem neuen Reifen die Top-10 verteidigt. Ich hoffe, dass wir im Qualifying sehr konkurrenzfähig sind und um die erste Startreihe kämpfen können. Das wäre dann auch die ideale Ausgangslage für das Sprint-Rennen. Ich muss ruhig bleiben und die Chance nutzen, um eine gutes Qualifying zu fahren.»

Dann verriet der zweifache Moto2-Weltmeister: «Die Steigerung ist auf jeden Fall gut, wir wollen jetzt weiter auf dieser Welle bleiben. Es geht immer um das Gefühl. Wir haben viel mehr Grip gefunden, was bei den langgezogenen Kurven hier sehr wichtig und eine Basis ist.»

Und Zarco gesteht auch: «Ich bin aber so beeindruckt vom Fahrverhalten der Aprilia. Sie sind schon auf einem sehr hohen Level von 2022 gestartet und haben dieses Level beibehalten. Aber ich denke, die Ducati ist viel näher dran als 2022. Es ist gut, dass wir nun ein normales Wochenende mit drei Tagen haben. Im Vorjahr sind wir quasi an der Gurgel gepackt worden und konnten kaum atmen.»

Zur Erinnerung: Damals kam das Material von Indonesien teilweise verspätet in Las Termas an, weil zwei Frachtflugzeuge in Afrika wegen Defekten «gegroundet» wurden. So fiel im Vorjahr das erste Freitag-Training ins Wasser.

MotoGP, kombinierte Zeiten nach FP2, Las Termas (31.3.):

1. Aleix Espargaró, Aprilia, 1:38,518 min

2. Viñales, Aprilia, + 0,162 sec

3. Bezzecchi, Ducati, + 0,249

4. Marini, Ducati, + 0,315

5. Zarco, Ducati, + 0,391

6. Bagnaia, Ducati, + 0,426

7. Martin, Ducati, + 0,488

8. Nakagami, Honda, + 0,553

9. Morbidelli, Yamaha, + 0,562

10. Rins, Honda, + 0,599

11. Alex Márquez, Ducati, + 0,666

12. Brad Binder, KTM, + 0,684

13. Mir, Honda, + 0,719

14. Quartararo, Yamaha, + 0,746

15. Di Giannantonio, Ducati, + 0,770

16. Miller, KTM, + 0,858

17. Augusto Fernández, KTM, + 1,043

18. Raúl Fernández, Aprilia, + 1,057

MotoGP-Ergebnis FP1, Las Termas (31.3.):

1. Viñales, Aprilia, 1:39,209 min

2. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,284 sec

3. Martin, Ducati, + 0,301

4. Nakagami, Honda, + 0,376

5. Alex Márquez, Ducati, + 0,403

6. Zarco, Ducati, + 0,421

7. Marini, Ducati, + 0,426

8. Morbidelli, Yamaha, + 0,489

9. Bezzecchi, Ducati, + 0,493

10. Bagnaia, Ducati, + 0,544

11. Rins, Honda, + 0,595

12. Di Giannantonio, Ducati, + 0,719

13. Augusto Fernández, KTM, + 0,787

14. Miller, KTM, + 0,830

15. Quartararo, Yamaha, + 0,909

16. Brad Binder, KTM, + 1,057

17. Raúl Fernández, Aprilia, + 1,129

18. Mir, Honda, + 1,458

Moto2, kombinierte Zeiten nach FP2, Las Termas (31.3.):

1. Arbolino, Kalex, 1:43,172 min

2. Salac, Kalex, + 0,066 sec

3. Acosta, Kalex, + 0,080

4. Dixon, Kalex, + 0,121

5. Chantra, Kalex, + 0,126

6. Canet, Kalex, + 0,154

7. Lowes, Kalex, + 0,233

8. Aldeguer, Boscoscuro, + 0,268

9. Bendsneyder, Kalex, + 0,436

10. Lopez, Boscoscuro, + 0,472

11. Gonzalez, Kalex, + 0,483

12. Arenas, Kalex, + 0,571

13. Baltus, Kalex, + 0,802

14. Roberts, Kalex, + 0,853

15. Kelly, Kalex, + 0,855

16. Vietti, Kalex, + 0,949



Ferner:

26. Ogura, Kalex, + 2,194